Arjona en el Movistar Arena: la fecha del show, precios y cómo sacar entradas

Ya se pusieron a la venta las entradas de los shows de Ricardo Arjona en el Movistar Arena. El cantante guatemalteco se presentará el 1° y el 2 de mayo del próximo año en el marco de su gira LO QUE EL SECO NO DIJO. En ese sentido, muchos de sus fanáticos se preguntan cómo comprar los tickets.

La propuesta del cantautor en esta ocasión promete ser más que un recital. Se espera que sea una experiencia para los sentidos en la cual repasará sus grandes éxitos y sus nuevas composiciones.

La reacción de Ricardo Arjona al vender todas las entradas de su show en Madison Square Garden

El anuncio de las fechas en nuestro país se da en un momento muy significativo para el artista. Este año Arjona agotó 23 shows en su país natal, además de dos conciertos en el Madison Square Garden de Nueva York y dos en el Kaseya Center de Miami. También que está trabajando en un nuevo proyecto discográfico titulado LO QUE EL SECO NO DIJO ―igual que la gira―, próximo a lanzamiento. Según sus propias palabras, este es uno de los mejores trabajos que ha hecho hasta el momento.

La última vez que Arjona tocó en la Argentina fue en 2023. En ese entonces, se presentó dos veces en el estadio de Vélez Sarsfield, en lo que fue el cierre de su tour Blanco y Negro, que llevó a más de 2 millones de personas a verlo en vivo alrededor del mundo.

Cómo comprar las entradas para los shows de Ricardo Arjona

El paso a paso para comprar las entradas de los shows de Ricardo Arjona en el Movistar Arena

Los tickets de las fechas de Ricardo Arjona se pueden comprar a través del sitio oficial del Movistar Arena.

Para comprar las entradas, es necesario seguir estos pasos:

Ingresar a la página oficial del Movistar Arena y entrar con usuario y contraseña. Para realizar la compra, es obligatorio contar con una cuenta.

y entrar con usuario y contraseña. Para realizar la compra, es obligatorio contar con una cuenta. Seleccionar la ubicación que desea comprar.

Indicar la cantidad de entradas que desea. Vale recordar que se permite un máximo de cuatro entradas por transacción.

Ingresar los datos de la tarjeta de crédito o débito. Los medios de pagos habilitados son Visa, American Express, Mastercard y Cabal. Asimismo, se ofrecen seis cuotas sin interés para los clientes del banco Santander con tarjetas American Express.

Se ofrecerá la opción que se envíen las entradas al domicilio―cuya distribución se realiza aproximadamente a los 10 días hábiles de realizada la compra― o en formato digital. Los e-tickets cuentan con un código QR que se escanea en la puerta de entrada. Su entrega es mucho más rápida, ya que se envía por correo electrónico.

Los precios de las entradas de los shows de Arjona en el Movistar Arena

Ya están disponibles los valores de las entradas, según la ubicación en el estadio, que inician desde los $95.000. A continuación, todos los precios para las entradas:

Campo Sentado: desde $287.500 hasta $345.000.

Platea Baja: desde $172.500 hasta $241.500.

Platea Alta: desde $115.000 hasta $143.750.

En tanto, también se ofrecen paquetes VIP con un valor de aproximadamente $400.000. Estos incluyen un ticket premium a elección, merchandising oficial, acceso sin fila con entrada exclusiva, bienvenida premium y 90 días de membresía “Mundo Arjona”.

Vale aclarar que los montos por los tickets pueden ser mayores a los publicados. Esto se debe a que se cobra un porcentaje de la operación por el servicio de la ticketera.