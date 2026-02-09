Dos a tres tazas de café al día podrían reducir el riesgo de demencia, pero no si es descafeinado

NUEVA YORK.— Si crees que tus dosis diarias de espresso o Earl Grey agudizan tu mente, puede que tengas razón, sugiere la nueva ciencia.

Un gran estudio nuevo proporciona evidencia de beneficios cognitivos del café y el té, si es con cafeína y se consume con moderación: de dos a tres tazas de café o de una a dos tazas de té al día.

Las personas que bebieron esa cantidad durante décadas tuvieron menores probabilidades de desarrollar demencia que las personas que bebieron poca o ninguna cafeína, informaron los investigadores. Siguieron a 131.821 participantes durante hasta 43 años.

“Este es un estudio muy grande y riguroso realizado a largo plazo entre hombres y mujeres que muestra que beber dos o tres tazas de café al día se asocia con un menor riesgo de demencia”, dijo Aladdin Shadyab, profesor asociado de salud pública y medicina en la Universidad de California, San Diego, que no participó en el estudio.

Los hallazgos, publicados este lunes en JAMA, no prueban que la cafeína cause estos efectos beneficiosos, y es posible que otros atributos protegieran la salud cerebral de los bebedores de cafeína. Pero expertos independientes dijeron que el estudio se ajustó a muchos otros factores, incluidas condiciones de salud, medicamentos, dieta, educación, estado socioeconómico, antecedentes familiares de demencia, índice de masa corporal, tabaquismo y enfermedad mental.

La correlación de la cafeína se mantuvo independientemente de si las personas tenían factores de riesgo genéticos para el Alzheimer u otras demencias. El estudio, financiado por los Institutos Nacionales de Salud, no distinguió entre tipos de demencia.

Algunos estudios anteriores no han encontrado beneficios cognitivos de la cafeína, pero esos estudios a menudo tenían limitaciones como períodos de tiempo más cortos o evaluaciones únicas de la dieta, dijeron los expertos. El nuevo estudio se alinea con un creciente cuerpo de investigación “que ha sugerido que el café con cafeína puede reducir el riesgo de enfermedades crónicas relacionadas con la edad”, dijo el Dr. Shadyab.

Dos estudios de larga duración

Los investigadores siguieron a los participantes en dos estudios de larga duración de profesionales médicos: mujeres en el Nurses’ Health Study y hombres en el Health Professionals Follow-up Study. Típicamente a mediados de los 40 o principios de los 50 al inicio, los participantes recibieron encuestas repetidas sobre dieta, salud y factores de estilo de vida. Durante ese tiempo, 11.033 participantes desarrollaron demencia, documentada con certificados de defunción o diagnósticos médicos.

En comparación con las personas que consumieron prácticamente nada de cafeína, las personas que bebieron entre una y cinco tazas de café con cafeína tuvieron aproximadamente un 20 por ciento menos de riesgo de demencia. Aquellos que bebieron al menos una taza de té con cafeína al día tuvieron aproximadamente un 15 por ciento menos de riesgo.

Pero más allá de dos tazas y media de café al día, la ventaja se estabilizó, posiblemente porque los humanos no pueden metabolizar más compuestos bioactivos en el café y el té, dijo el autor principal del estudio, el Dr. Daniel Wang, epidemiólogo especializado en enfermedades neurodegenerativas en el sistema de salud Mass General Brigham.

El Dr. Wang, que bebe aproximadamente tres tazas de café y té verde al día, dijo que el estudio no encontró nada negativo sobre mayores cantidades de cafeína. Pero algunos estudios sugieren que exceder las cantidades moderadas puede dañar la salud al interrumpir el sueño o exacerbar la ansiedad, dijo la Dra. Fang Fang Zhang, epidemióloga de la Friedman School of Nutrition Science and Policy de la Universidad de Tufts, que no participó en la nueva investigación.

En un estudio de 2025 que vinculaba el consumo de cafeína con una menor mortalidad, la Dra. Zhang dijo que su equipo también descubrió que “no se obtienen beneficios adicionales cuando se superan las tres tazas”. Añadir más que un poco de leche o azúcar anulaba los beneficios de la cafeína para la mortalidad, dijo. El estudio sobre la demencia no rastreó la leche ni el azúcar.

Más allá de la demencia, el nuevo estudio recopiló evaluaciones de deterioro cognitivo subjetivo: la percepción de las personas de que su memoria y pensamiento están fallando, a menudo una señal temprana en el camino hacia la demencia. Los participantes que bebieron más cafeína tenían menos probabilidades de informar sobre deterioro cognitivo subjetivo.

Aproximadamente 17.000 participantes, todas mujeres mayores de 70 años, también completaron pruebas cognitivas periódicas. Los participantes con mayor consumo de cafeína obtuvieron puntuaciones algo mejores para su edad, lo que sugiere que su deterioro cognitivo fue más lento en aproximadamente siete meses, dijo el Dr. Wang.

Los científicos dicen que la cafeína podría proteger la salud del cerebro porque contiene componentes que reducen la neuroinflamación o ayudan a la función vascular. La investigación también sugiere que mejora la sensibilidad a la insulina, protegiendo contra la diabetes, un factor de riesgo de demencia.

Para las personas que no consumen cafeína, dijo el Dr. Shadyab, los hallazgos “no sugieren necesariamente que debamos alentar a las personas a beber café, pero es tranquilizador para quienes actualmente beben café que puede reducir el riesgo de demencia”.

La Dra. Zhang dijo que los no bebedores de cafeína podrían “intentarlo”, comenzando con pequeñas cantidades en caso de que sean sensibles a la cafeína.

La correlación entre la cafeína y un menor riesgo de demencia fue más fuerte en personas menores de 75 años. El Dr. Wang dijo que el deterioro cognitivo se desarrolla durante décadas, “por lo que si puede cambiar sus hábitos de salud temprano, antes de la mediana edad, será más beneficioso”.

Como profesionales médicos, los participantes podrían no reflejar a la población general. Pero la Dra. Zhang señaló que aquellos que bebieron más cafeína tenían más probabilidades de fumar y beber alcohol, lo que sugiere que no eran excepcionalmente más saludables que los estadounidenses típicos.

Los investigadores no pudieron excluir todas las influencias posibles en los resultados. Por ejemplo, escribieron, ¿estaban algunas personas bebiendo descafeinado por razones médicas que alimentaban la demencia, “en lugar de un efecto directo de la bebida?”

Tampoco pudieron decir cuál podría ser mejor, cerebralmente: ¿Darjeeling o matcha? ¿Sumatra o colombiano? ¿Un Americano de $6 o ese café gratis con sabor a cartón de la máquina de la oficina?

Por Pam Belluck