Dos hombres murieron tras comer un asado con achuras en mal estado en Berazategui

Dos hombres de 48 y 36 años oriundos del partido bonaerense de Berazategui murieron tras comer asado e ingerir achuras en mal estado. La situación fue confirmada desde la municipalidad, donde advirtieron que ambos pacientes tenían shigella y salmonella, dos bacterias que si contaminan los alimentos, pueden generar cuadros intestinales graves. En este contexto, desde el Ejecutivo local clausuraron una carnicería.

En un comunicado que emitieron para evitar que se difundiera más información errónea a través de las redes sociales, desde la Municipalidad de Berazategui, comandada por Juan José Mussi, confirmaron la muerte de estos hombres. “Fallecieron en el hospital los días 12 y 17 de enero”, precisaron en la nota de prensa difundida hoy desde el gobierno local, con datos que emitió el Hospital Evita Pueblo.

“Ambos ingresaron con un cuadro de diarrea y vómitos, con posterior evolución desfavorable. Los cultivos de materia fecal arrojaron la presencia de shigella y salmonella. Los dos afirmaron haber consumido carne y achuras días previos a la aparición de los síntomas”, indicaron al respecto de cómo se desencadenó la desestabilización de ambos pacientes.

Los pacientes que murieron habían comido asado

Debido a eso, desde el hospital notificaron a la Dirección de Bromatología de la municipalidad, cuyo personal tomó muestras de mercadería de los comercios donde los fallecidos habían comprado. Estas pruebas fueron enviadas para su análisis al Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) y al Instituto Nacional de Alimentos (INAL). En tanto, el municipio decidió clausurar una de las carnicerías por falta de medidas de higiene.

Mientras, en la Secretaría de Salud Pública de Berazategui aclararon que no se registró un aumento de casos de diarrea en los centros de atención primaria. Tampoco una crecida en los pacientes ingresados con estos síntomas en el Hospital Evita Pueblo, desde donde recordaron a la población la importancia de respetar las medidas de limpieza y de cuidado durante la manipulación de los alimentos, la conservación de su cadena de frío, y el correcto y frecuente lavado de manos.

Además, en el Ejecutivo local adelantaron que efectuarán denuncias penales contra quienes originaron noticias falsas para alertar a los ciudadanos de esa zona de la provincia de Buenos Aires.

El relato de la sobrina de uno de los fallecidos

Confirmados ya los fallecimientos, la usuaria de Facebook Alin Serena, quien dijo ser sobrina de uno de los hombres que murió, hizo una publicación para contar lo que le ocurrió a su familiar. “Mi tío tenía 48 años. Se juntó a comer con otro de mis tíos un asado y consumió achuras. Al otro día, comenzó con vómitos, diarrea y mucho dolor en los intestinos”, introdujo la joven.

Dijo también que su pariente fue a atenderse de emergencia, y que los doctores le indicaron medicación y dieta. “A las horas comenzó a convulsionar, tuvo que ser trasladado de urgencia a la guardia del Hospital Evita Pueblo, donde llegó casi óbito con un cuadro de deshidratación e insuficiencia renal”, siguió con respecto al desagradable momento que atravesó su tío.

“Lo asistieron y trataron de estabilizarlo, pero sus riñones ya casi no funcionaban. Al segundo día ingresó en una terapia farmacológica. Tenía una falla multiorgánica, hizo un paro y falleció el 12 de enero, en el hospital de Berazategui. No tenía ninguna enfermedad de base, no pudieron salvarlo”, sostuvo la joven.

Qué son la shigella y la salmonella

Las dos bacterias que desencadenaron estos cuadros fueron la shigella y la salmonella. La primera de estas se contagia a través de la ruta fecal-oral. Puede transmitirse a través del contacto directo o indirecto con agua y alimentos contaminados, ya sea por materia fecal de personas infectadas, por moscas, o por falta de higiene y buenas prácticas del manipulador durante la preparación de la comida, según una publicación conjunta de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) y la Red Nacional de Protección de Alimentos (Renapra).

En tanto, ambas entidades refieren que la salmonella también es una bacteria que se transmite a través de una gran variedad de alimentos, pero que sobre todo está asociada a las carnes y sus subproductos, donde sobrevive durante mucho tiempo. “Los pies, el pelo y la piel de los animales pueden contaminarse mientras caminan o yacen sobre tierra contaminada con heces y, de allí, en la faena podrían llegar a la carne. Los manipuladores de alimentos y las personas a cargo del cuidado en granjas y criaderos también pueden, por prácticas higiénicas pobres, contaminar sus manos”, precisan desde la Anmat y la Renapra.

