Investigan si dos personas murieron como consecuencia del frío

Una persona murió en Rosario anoche (foto) y otra en Castelli, provincia de Chaco, el pasado viernes Crédito: Twitter @ojoprensa

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 7 de julio de 2019 • 19:36

El frío extremo que sacude estos días a la Argentina se habría cobrado dos nuevas víctimas fatales este fin de semana. Ambos fallecidos eran hombres en situación de calle. Uno de ellos murió la noche del viernes en Castelli, provincia de Chaco y el otro en la ciudad santafesina de Rosario.

Pascual Arriola, de 62 años, fue la vícitma fatal de hipotermia -según el resultado de la autopsia- que se registró en la localidad chaqueña de Juan José Castelli. Arriola dormía en la calle junto a un compañero, de 42 años y no pudo sobrevivir a la noche más fría del año en la zona, que alcanzó los -2°C.

Según fuentes policiales, el compañero de la víctima dio aviso a la policía a las 7.30 del sábado de que Arriola no respiraba. El hombre contó también a las autoridades policiales que junto a Arriola habían estado bebiendo hasta la una y que más tarde, alrededor de las tres, escuchó que su compañero se quejaba, pero continuó durmiendo. Finalmente, por la mañana descubrió el deceso de su compañero. En el caso intervino la fiscal de turno Raquel Maldonado.

Las noches de frío pueden ser muy riesgosas para las personas sin techo Fuente: LA NACION - Crédito: Sebastián Pani

En el caso de la persona muerta en Rosario, su cuerpo fue hallado cerca de las 9 en una plazoleta ubicada cerca de la terminal de la ciudad, en Santa Fe y Constitución.

La víctima fue identificada como Miguel Ángel Torren, de 64 años, y se trataría de una persona en situación de calle que solía concurrir a los paradores de la ciudad. Si bien se cree que la muerte se pudo haber producido por las bajas temperaturas -anoche hizo mucho frío en Rosario-, resta esperar el resultado de la autopsia para confirmar la causa del deceso, según informaron fuentes de la fiscalía regional.

Siete muertes por hipotermia

Si se confirma la muerte por hipotermia de la ciudad de Rosario, con estas dos personas ya serían siete los muertos por el frío en el país en lo que va del año. Según informó Juan Carr, de Red Solidaria, la primera de estas muertes ocurrió en San Nicolás, provincia de Buenos Aires. Le siguieron casos similares en Jujuy, en Venado Tuerto, provincia de Santa Fe; en Mar del Plata y en la Ciudad de Buenos Aires, sobre la calle Perú al 400.

Las acciones solidarias contra el frío se multiplicaron a partir de la primera noche de asistencia en el estadio de River Fuente: LA NACION - Crédito: Hernán Zenteno

A causa de la intensidad del frío, y del efecto mortal que puede tener para la gente que vive en situación de calle, la Red Solidaria montó una campaña para que las personas más desprotegidas pudieran acudir a dormir y a recibir abrigos y asistencia al estadio del club River Plate.

La iniciativa brindó asistencia la primera noche, la del 3 de julio a 241 personas sin techo, 103 de los cuales se quedaron a pasar la noche en las instalaciones deportivas. "Fue un éxito bestial", dijo el mismo Juan Carr a LA NACION. Además, la acción solidaria se multiplicó en diferentes entidades de todo el país, como la Universidad de La Matanza yclubes de fútbol, como Ferro Carril Oeste, Vélez Sarsfield, San Lorenzo, Platense, Estudiantes de Caseros, Gimnasia y Estudiantes de La Plata, entre otros muchos.

La gente se acercó a donar mantas y abrigos para paliar el frío intenso de estas noches Fuente: LA NACION - Crédito: Hernán Zenteno

La alarma que se produjo por las muertes a causa de hipotermia también multiplicó la cantidad de llamados a la línea 108, mediante la cual el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires recibe información sobre las personas sin techo que requieren algún tipo de asistencia. En dicha línea, los llamados se multiplicaron por tres. La noche del 3 de julio, se recibieron 3000 llamados, cuando el promedio en jornadas de frío es de 1000.

Los paradores que tiene la ciudad para brindar alimentos y lugar para dormir también aumentaron su concurrencia durante estas noches.

El propio Juan Carr daba cuenta a través de un tuit el 5 de julio el hecho de que, por estas acciones, hacía unas 72 horas que no se producía una muerte a causa del frío. Estas dos nuevas muertes de personas en situación de calle de Castelli y Rosario obligan a no bajar los brazos.

Cómo ayudar

En diferentes lugares del país funcionan números telefónicos para que el Estado brinde asistencia a las personas en situación de calle en las noches de frío extremo. En la ciudad de Buenos Aires, el número es el 108. En la provincia de Buenos Aires es el 911. En Rosario, es el 0800-444-0909.

Las oranizaciones voluntarias sugieren asistir con comida o bebida caliente a la gente que se encuentra en la calle Fuente: LA NACION - Crédito: Hernán Zenteno

La ONG rosarina de voluntarios Rosario Solidaria recomienda a la gente cómo auxiliar a las personas en situación de calle durante esta ola polar. Bajo el lema "No mata el frío, mata la indiferencia", se recomienda a los ciudadanos llevar consigo ropa contra el frío al salir de la casa. "Guardá en tu vehículo un abrigo o una manta que ya no uses. Si ves alguien que lo necesita, frenás y se lo alcanzás", señala en un afiche la entidad.

Otra recomendación de Rosario Solidaria es: "Si ves a una persona en situación de calle que tiene frío, acercate a brindarle un plato de comida caliente, o un abrigo".