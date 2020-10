Los cuadernos de las coimas para hojear en pantalla, uno de los desarrollos interactivos premiados a nivel mundial

Dos proyectos de LA NACION resultaron ganadores de los World Digital Media Awards 2020 otorgados por la Asociación Mundial de Diarios y Editores de Noticias (WAN-IFRA). Se trata del desarrollo de visualizaciones interactivas de "Los cuadernos de las coimas" y la estrategia de compromiso con la audiencia en Instagram Stories. Ambos habían obtenido el año pasado el máximo galardón regional.

"Los ganadores de los World Digital Media Awards 2020 han demostrado una vez más un plan claro para la publicación exitosa de noticias: una narración poderosa combinada con contenido de calidad que es vital para la vida de los consumidores y esencial para construir modelos rentables", dice el comunicado oficial de la organización.

Sobre el despliegue visual e interactivo de Los cuadernos de las coimas (la multipremiada investigación liderada por Diego Cabot y un equipo multidisciplinario sobre las anotaciones de Oscar Centeno, chofer del exfuncionario Roberto Baratta, que reveló la trama de corrupción en la obra pública nacional) el jurado dijo: "Este es un trabajo muy impresionante, que combina el periodismo de investigación con el periodismo de datos". Y agregó: "Un aspecto de la visualización de datos que no se discute lo suficiente es el arte de obtener nuevos datos y traducirlos en nuevos formatos / información que arroje más luz sobre un tema. El proyecto de LA NACION se destaca como un gran ejemplo de lo que muchas redacciones deberían aspirar a hacer. Por último, entre los fundamentos de este premio se destaca también el diseño aplicado a la plataforma digital: "Impactante y exhaustiva. Realmente aprecié los diversos tipos de infografías que hizo el equipo, personalizadas para cada propósito (mapas, imágenes, cuadernos hojeados). Fue atractivo y el alcance fue impresionante".

Buscar por palabra clave dentro de los cuadernos de las coimas de Oscar Centeno, otra de las funcionalidades pensadas para el usuario en la investigación exclusiva de LA NACION

Con relación a la estrategia de LA NACION en el formato de Instagram Stories, los responsables del premio hicieron hincapié en la capacidad del medio para traducir las noticias a un lenguaje atractivo y comprensible para nuevas audiencias: "Objetivos inteligentes detallados e indicadores claros para diferentes tipos de 'participación'. Me complace ver que los ingresos estaban entre sus objetivos. Casi duplicar su presencia en Instagram es un logro excepcional. El proyecto es muy original y creativo para Argentina. Se basa en ejemplos de mejores prácticas del exterior y ha incorporado algunas características nuevas que son totalmente suyas. Bien hecho". Más adelante, el jurado indicó que se hizo un "buen uso de un medio divertido para las noticias serias. Y un buen esfuerzo para generar confianza con los lectores al permitirles ingresar al sanctum sanctorum, la sala de redacción, con los sumos sacerdotes y sacerdotisas haciendo los honores".

La estrategia de LA NACION en Instagram Stories fue premiada por su originalidad y la capacidad para abrir la Redacción a las audiencias

Los World Digital Media Awards son la única competencia de medios digitales verdaderamente global de la industria de los medios de comunicación. Los ganadores de 2020 provienen de los ganadores de los Premios de Medios Digitales regionales de WAN-IFRA durante el año pasado en África, Asia, Europa, América Latina, Medio Oriente, América del Norte y Asia del Sur, que en conjunto brindan a los editores de noticias exhibiciones regulares para los mejores -práctica la innovación en la publicación digital en todo el mundo.

Los premios regionales son evaluados por jurados locales y luego, más adelante en el año, un grupo diferente de jueces examina a todos los ganadores de las regiones y selecciona lo mejor de cada categoría para los World Digital Media Awards.

WAN-IFRA es la organización de medios y periodistas más grande del mundo. Con sedes en París (Francia) y Fráncfort (Alemania) y filiales en Singapur, Chennai (India) y Ciudad de México, representa a más de 18.000 publicaciones, 15.000 sitios online y alrededor de 3000 compañías en más de 120 países.

El año pasado, el Secretario General de Redacción José del Rio había recibido el primer premio en los Latam Digital Media Awards por el desarrollo interactivo de la investigación "Los cuadernos de las coimas"

Entre los últimos premios que recibió LA NACION se encuentran: el mejor equipo de periodismo de datos del mundo (premio Data Journalism Awards), el diario mejor diseñado a nivel global (premio Society for News Design), ser líderes en innovación digital a nivel regional (premio Online Journalism Awards) y responsables de la mejor cobertura noticiosa en móviles (premio SIP), entre otros 40 reconocimientos que incluyen el Moors Cabot a Hugo Alconada Mon y el premio Rey de España a Diego Cabot.

Toda la lista de ganadores mundiales del World Digital Media Awards 2020

Mejor visualización de datos

LA NACION, Argentina: Los cuadernos de las coimas

Mejor Start-up de noticias

The Globe and Mail, Canada: Sophi

Mejor proyecto para audiencias jóvenes y/o millennials

Yle News Lab- Yle, The Finnish Broadcasting Company, Finland: Troll Factory- fighting misinformation with an immersive educational game

Mejor campaña de marketing para marcas de noticias

The Hindu, India: The Hindu #UnderMyWatch - UnderMyWatch News

Mejor campaña de publicidad nativa / campaña de branded content

BerlinRosen para Bloomberg Media, USA: Defining Factors with BlackRock

Mejor sitio de noticias o servicio móvil

Guardian News & Media, Reino Unido

Mejor estrategia de contenido pago

Guardian News & Media, Reino Unido: The Guardian - membership

Mejor uso de video online (incluyendo realidad virtual)

VGTV, Noruega: The Tinder Swindler

Mejor sitio o servicio móvil de Lifestyle, Deportes y Entretenimiento

Dagbladet, Noruega: The Journey Into Dementia

Mejor proyecto de compromiso con las audiencias

LA NACION, Argentina: Instagram Stories

