Drama educativo: la apuesta por una nueva primaria y secundaria en uno de los barrios más postergados de Moreno

Con aulas desbordadas, listas de espera y chicos que caminan kilómetros para ir a clase, una fundación impulsa la apertura de la Escuela Papa Francisco en Cuartel V

“La lucha por la educación viene de hace años. Fue siempre uno de los problemas en Cuartel V. Todo siempre es difícil acá“, dice Estela Álvarez. Desde hace dos años, dirige el centro comunitario La Unión, en el barrio 1° de marzo, uno de los que integra el sector 3 de Cuartel V. Pero hace cerca de quince que trabaja en esta zona de Moreno, desde el primer asentamiento, cuando eran unas 200 familias.

La Escuela Primaria N° 84, la única que actualmente hay en el barrio, empezó a funcionar en 2021 después de una larga lucha, un recurso de amparo de la Asociación Civil El Arca a la provincia de Buenos Aires y tres años de clases en contenedores. En ese momento ya había 600 chicos sin vacantes. Hoy, está desbordada, son cerca de 1600 los alumnos.

En primer ciclo tiene seis secciones que rondan los 50 alumnos por grado y en segundo, aumentan a ocho. Hay lista de espera para todas. No pueden absorber más chicos porque no existe más lugar físico, no entran los bancos. Hoy, las aulas modulares las comparten también con la Escuela Secundaria N° 18, recientemente creada, y la N° 85.

En Cuartel V falta de todo y también faltan escuelas Nicolás Suárez

En Cuartel V falta de todo y también faltan escuelas. Calculan que se necesitarían cuatro para que todos los chicos puedan acceder a tener clases.

Para llegar a la escuela N° 84 la mayoría de sus alumnos camina en promedio unas 30 cuadras. La única asfaltada es la del colegio. Si no consiguen acá, tiene que caminar por lo menos cuatro kilómetros para ir a otras escuelas, la 62 o la 14. El colectivo tarda, depende de la lluvia, de cómo están las calles. Solo se necesita algo de lluvia acá para que todo se ponga en pausa.

Ante este escenario, la Fundación Estudiar es Mejor impulsa el proyecto de la Escuela Papa Francisco que requiere la subvención estatal para el personal, como una respuesta estructural que permita ampliar vacantes, descomprimir escuelas saturadas y garantizar el derecho a la educación en el propio barrio; que más chicos y chicas puedan comenzar las clases en una escuela cercana, segura y con condiciones reales para aprender.

La Escuela Primaria N° 84 fue creada para 600 chicos; hoy tienen 1600 alumnos Nicolás Suárez

Al centro que dirige Estela llegan todo tipo de situaciones. Empezó para atender situaciones de violencia de género. Hoy funcionan una posta de salud, puntos de encuentro jóvenes donde trabajan y hacen distintas actividades; hay comedor, retiro de viandas y, durante el año, un espacio de alfabetización los viernes para los chicos que no están escolarizados.

“En noviembre me encontré con chicos que no fueron en todo el año al colegio. La educación pasa a último plano por situaciones económicas, violencia, salud mental”, cuenta Estela. Y agrega: “Permanentemente estamos articulando con la escuela. Por más que articule, podés solucionar algunos temas, pero la educación es la educación y si no hay lugar, no hay lugar”.

Los viernes, en el centro que dirige Estela, funcionan espacios de alfabetización para los chicos que no están escolarizados Gentileza Estela Alvarez

El panorama no es exclusivo de este vecindario. Se extiende a todo Cuartel V, donde todas las escuelas están sobrepobladas. En realidad, la emergencia educativa en todo Moreno se declaró en 2018, cuando una explosión terminó con la vida de la vicedirectora Sandra Calamano y uno de los porteros, Rubén Rodríguez, de la Escuela Nº 49.

La población de Moreno creció casi un 30%, según el Censo Nacional 2022. Pero en Cuartel V la expansión fue más acelerada: creció un 70% en 12 años. Además, concentra el mayor porcentaje de hogares de nivel socioeconómico bajo del partido. Eran en ese momento 3836 hogares (el 16,19%) los que estaban en esa situación.

El promedio de niños por aula en el Gran Buenos Aires es 28, pero en Cuartel V es 41. A nivel general, el promedio de alumnos por escuela primaria es 438, pero acá es casi el doble, 838, según datos construidos por la Asociación Civil El Arca, en base al Mapa Educativo 2024 de poblaciones.org y del Censo 2022.

Cuartel V registró un crecimiento del 70% en los últimos 12 años Nicolás Suárez

Más de la mitad (55,8%) de las primarias comparten edificio con secundarias por falta de infraestructura. Los jardines también están saturados: registran más de 400 niños en lista de espera para acceder a educación inicial.

“Este barrio va creciendo todos los días”, describe Estela. Y ejemplifica: “Ayer hubo una toma en donde se iba a hacer una iglesia. Son familias golondrinas que vienen pasando de localidad en localidad”.

Las construcciones son precarias. Algunas pocas de material, la mayoría tiene techo de chapa. El barrio, sin planificar, creció al ritmo que pudo. Según cuentan los vecinos, era un basural que lo fueron organizando. Las personas que viven acá son, en su mayoría, inmigrantes paraguayos. Por eso la matrícula es fluctuante. Cuando un niño se va en medio del año, en la Escuela N° 84 resolvieron dejar asentado bajo acta que el menor está desescolarizado para poder, además, otorgarle esa vacante a otro.

Las construcciones son precarias y el barrio, sin planificar, creció al ritmo que pudo Nicolás Suárez

“Los gabinetes son espectaculares. Las maestras trabajan un montón, articulan con la comunidad. Pero no dan abasto, es imposible”, dice Estela. Las propias autoridades reconocen que el excedente de matrícula alcanzaría para crear una nueva escuela.

“En el sector 3 es donde hay mayor demanda de escuelas. Hay muchos estudiantes que cumplen trayectorias educativas discontinuas por rotaciones, cursan en turno vespertino o en aulas modulares. En esta zona, además, se inauguró la Escuela Primaria N° 84 y en 2025 la Escuela Secundaria N° 85. Pero aún siguen faltando escuelas”, dijeron a LA NACION voceros de la intendencia que desde 2019 dirige Mariel Fernández (Movimiento Evita).

El proyecto de la Escuela Papa Francisco es completo: nivel inicial, primario y secundario. “Para este año, la idea es al menos lograr inaugurar dos grados: primer grado y primer año de secundaria”, apunta Juan Isasmendi, director ejecutivo de la Fundación Educar es Mejor. El proyecto se desarrolla en articulación con el Estado municipal y el provincial.

Proyectan empezar la obra esta semana. “Los fondos y la voluntad están”, afirma Isasmendi. Tienen que avanzar con el techo de una construcción que nunca se terminó. Un cartel roto aún recuerda que ahí iba a estar el Jardín 1° de Marzo, en el marco del plan escuelas del gobierno de la provincia de Buenos Aires. El predio, según confirmaron desde la municipalidad a LA NACION, ya fue cedido en comodato a la fundación para la construcción de la escuela.

El proyecto de la Escuela Papa Francisco es completo: nivel inicial, primario y secundario Nicolás Suárez

La fundación busca replicar un modelo educativo basado en calidad académica, gestión eficiente y trabajo junto a la comunidad. Como el de otro colegio con el que colaboran, María de Guadalupe, una escuela de gestión privada en Tigre con subvención estatal que fue reconocida como la mejor escuela del mundo en la categoría “colaboración con la comunidad” por cambiar la realidad de los chicos del barrio Las Tunas, en ese municipio.

Fue fundado por María Paz Mendizabal y Roby Souviron, quién hoy es consejero y cofundador de la Fundación Educar es Mejor.

“Para que sea sustentable necesitamos el compromiso con el Estado”, señala Isasmendi, y remarca que la celeridad administrativa es determinante. Al igual que en estos colegios, el modelo de la Escuela Papa Francisco requiere el aporte estatal. Las familias pagarían una cuota social, que en 2025 rondó los $60.000 la jornada completa.

Ante la consulta de LA NACION, desde la municipalidad contestaron: “La subvención para los cargos docentes y el personal se está gestionando con Provincia. No hay un avance formal, pero se está trabajando en eso”. Al cierre de esta nota, la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense, a cargo de Flavia Terigi, no había contestado a este medio.

“Para que sea sustentable necesitamos el compromiso con el Estado”, señala Juan Isasmendi, director ejecutivo de la Fundación Educar es Mejor Nicolás Suárez

Desde la municipalidad también agregaron que asisten al barrio con otras políticas, como acompañamiento a organizaciones sociales, mejoras de infraestructura, erradicación de basurales y recuperación del espacio público.

Detallaron que junto al gobierno provincial, “se han realizado enormes esfuerzos para mejorar el acceso, a mayores y mejores servicios educativos: en todo el municipio se construyeron 149 nuevas aulas, lo que equivale a 25 instituciones educativas nuevas, alcanzando a 16.000 estudiantes y docentes”.