Echan al funcionario de Economía que tiene propiedades sin declarar; más de 500.000 personas para ver a Colapinto

Echaron al funcionario de Economía que tiene propiedades sin declarar en Estados Unidos. El Secretario de Coordinación de Infraestructura, Carlos Frugoni, debió presentar la renuncia ante el ministro Luis Caputo luego que le detectaran al menos siete propiedades y dos sociedades comerciales en Estados Unidos que no declaró ante la Oficina Anticorrupción ni la Agencia de Recaudación y Control Aduanero. Su reemplazante será Fernando Herrmann.

Adorni prepara su informe al Congreso. El jefe de gabinete va a presentar el informe de gestión el miércoles: dará un discurso institucional de poco más de una hora que tendrá foco en los logros económicos y la estabilidad macro del Gobierno, además de las reformas hechas y las pendientes. El informe se dará en medio de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito y a más de un mes de su última conferencia de prensa.

El Gobierno modera el esquema de aumentos del agua a partir de mayo. El Ente Regulador de Agua y Saneamiento redefinió el esquema de actualización tarifaria de Aysa. Hasta abril las tarifas se ajustaron con incrementos mensuales de hasta 4%. Desde mayo, el nuevo esquema fija un tope del 3% mensual para las subas, por lo que el proceso de recomposición tarifaria continúa, pero con una menor velocidad.

Trump dice que Estados Unidos no tiene apuro por cerrar un acuerdo con Irán. El presidente estadounidense remarcó que su objetivo es que Teherán renuncie a sus aspiraciones nucleares. Sobre el ataque ocurrido durante la cena con corresponsales el viernes, explicó que el mismo retrasó la salida al intentar ver qué estaba pasando. Mientras, la Casa Real Británica confirmó que la visita de los Reyes prevista para hoy a Washington se mantiene como estaba planeada.

Más de 500 mil personas en Palermo para ver a Franco Colapinto. Se convirtió en el primer argentino en manejar un auto de Fórmula 1 por las calles porteñas. “Ojalá tengamos un gran premio” se ilusionó el piloto de 22 años con la vuelta de la máxima categoría del automovilismo a la Argentina. Colapinto ya piensa en el Gran Premio de Miami que se corre desde el viernes.

Qué es “Lo que hay que saber” y dónde lo podés escuchar

Lo que hay que saber es un resumen de noticias que hace Brenda Brecher, y que se publica de lunes a viernes en dos ediciones, por la mañana y por la tarde; también tiene una edición de fin de semana. Lo encontrás en LA NACION y en Spotify, iTunes o YouTube, entre otras plataformas de audio. También está integrado en el Asistente de Google y en el de Amazon, Alexa, y es parte de la oferta de podcasts de LA NACION.