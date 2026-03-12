El 32,8% de los adultos no duerme lo suficiente, según un estudio a nivel mundial

Según un estudio realizado a nivel mundial, aproximadamente el 32,8% de los adultos no duerme lo suficiente y se estima que el 10% padece trastorno de insomnio crónico.

“La calidad del sueño es tan importante como la alimentación o la actividad física. Dormir bien permite que el cuerpo recupere energía, regula múltiples funciones del organismo y mantiene un adecuado equilibrio físico y mental”, explica la doctora Roxana Berenguer, jefa de Neumonología del Hospital de Clínicas José de San Martín de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

El relevamiento, con datos actualizados hasta fines de febrero, reveló, entre otros datos, que algunas de las consultas más habituales relacionadas con el descanso nocturno son el insomnio y los trastornos respiratorios del sueño, como los ronquidos y la apnea del sueño.

El roncar puede ser señal de que sufres de apnea obstructiva del sueño. Getty Images

El insomnio se manifiesta principalmente con dificultad para conciliar el sueño, despertares frecuentes durante la noche o la sensación de que el descanso no fue reparador. Cuando estos síntomas se mantienen durante varias semanas, la preocupación se incrementa porque pueden afectar de manera significativa la calidad de vida.

Por otro lado, la apnea del sueño se caracteriza por pausas en la respiración durante el descanso, generalmente acompañadas de ronquidos intensos y somnolencia diurna. “Muchas veces, las personas no lo perciben y es quien duerme con ellas quien advierte los episodios de interrupción de la respiración”, aclara Berenguer.

Los especialistas recomiendan que los adultos duerman entre 7 y 9 horas por noche para lograr un significativo descanso reparador. Cuando esto no ocurre, pueden aparecer síntomas como cansancio durante el día, irritabilidad, falta de concentración, somnolencia y menor rendimiento intelectual. Además, la falta de sueño sostenida en el tiempo puede asociarse a problemas de salud más importantes. “Dormir mal o de manera insuficiente se relaciona con un mayor riesgo de hipertensión arterial, enfermedades cardiovasculares, alteraciones metabólicas, obesidad y diabetes”, advierte la especialista.

En el marco del Día Mundial del Sueño, los especialistas de la División de Neumología del Hospital de Clínicas llevarán a cabo una “Jornada de detección de apnea del sueño” orientada a toda la comunidad, donde se identificarán síntomas y factores de riesgo. La campaña se realizará este viernes, de 9 a 12, en el hall central de la planta baja del centro de salud (ingreso por avenida Córdoba 2351).

Hábitos que afectan el descanso

“Es fundamental que el organismo pueda reconocer cuándo llega el momento de descansar. Reducir los estímulos y generar un ambiente adecuado facilita la conciliación del sueño”, resalta Berenguer.

El uso de pantallas antes de dormir: la exposición a dispositivos electrónicos durante la noche resulta particularmente problemática. La luz artificial de pantallas estimula el cerebro y puede interferir con el ritmo biológico que regula los ciclos de sueño y vigilia.

El estrés.

Las comidas abundantes por la noche.

Consumo excesivo de estimulantes, como la cafeína.

Los hábitos de higiene antes de dormir son claves para un buen descanso. Foto: Pexels

Qué recomiendan los especialistas para mejorar la calidad del descanso