El Acceso Oeste tendrá un corte total este miércoles por la visita del papa León XIV

En el marco de la misa que dará el papa León XIV este miércoles en Luján, provincia de Buenos Aires, el Acceso Oeste -que conecta PBA con la ciudad de Buenos Aires- tendrá un corte total en ambos sentidos de circulación a partir de las 00. En este contexto, se espera una jornada caótica en cuanto al tránsito ya que la restricción durará más de 10 horas, hasta que finalice la presentación del Santo Padre.

La interrupción, que se mantendrá al menos hasta las 10 -hora en la que comenzará la misa- responde a la organización de las actividades previstas para la jornada y afectará la circulación habitual de los vehículos que utilizan esta conexión para trasladarse entre ambos puntos. El corte alcanza a toda la traza de la autopista, con lo cual los conductores que usualmente utilicen este trayecto deberán cambiar de recorrido.

La medida ya había sido anunciada por Autopistas del Oeste días atrás, como informó LA NACION. La concesionaria advirtió que se trata de una restricción que se da en consonancia con el operativo de seguridad por el Papa y expresó: “Planificá tus traslados. Informaremos novedades y reapertura por esta cuenta”.

El corte previsto en Acceso Oeste

Este miércoles, en lo que será su último día en la Argentina, León XIV visitará a las 8 el Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires de Villa Devoto, donde habrá una ceremonia sin lavado de pies para 75 presos. Los reclusos del establecimiento fueron trasladados al penal de Marcos Paz, sin embargo, un grupo de ellos fue seleccionado para permanecer unas semanas más allí y recibir al Pontífice.

Luego, a las 10, el Santo Padre dará una misa en la plaza frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján. Se anticipa que una multitud de fieles estará presente. De hecho, desde la madrugada del miércoles, varios grupos de personas comenzaron a acercarse a las inmediaciones para acampar y esperar la llegada del Papa desde una vista privilegiada y palpitando el encuentro.

Los fieles comenzaron a acercarse a la Basílica de Luján desde la madrugada del miércoles Santiago Filipuzzi

Tras ello, la comitiva del Vaticano trasladará a León XIV al Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini, previo a que viaje a Perú para continuar con su gira papal. Antes de embarcar, el Sumo Pontífice tendrá una ceremonia de despedida, en la cual se le agradecerá por su visita al país.

Este martes, el Papa participó de una emotiva vigilia con jóvenes en el Monumento de los Españoles, en Palermo, ciudad de Buenos Aires. En un evento en el que hubo presentaciones artísticas y celebraciones, León XIV recibió a personas que contaron su historia de vida y, en algunos casos, le hicieron preguntas que el Pontífice respondió.

El martes, León XIV participó de una vigilia con jóvenes en Palermo TIZIANA FABI - AFP

“La droga me aisló de mi familia y me fue apagando emocionalmente. No podía sostener ningún trabajo, ni ninguna relación, ya que mi prioridad era el consumo. La muerte de mi abuelo me hizo tocar fondo. Él me sostenía y mi modo de comportarme me llenaba de culpa. Por eso decidí abandonar mi casa. Estuve varios meses viviendo en la calle. Hasta que conocí el Hogar de Cristo Moreno Sur”, le comentó. El Pontífice, por su parte, le dio un abrazo y lo bendijo.

Uno de los jóvenes que tomó la palabra emocionó al Papa con su relato. Se trata de Agustín Cristian Schinca, de 25 años, quien le contó que comenzó a consumir a los 15 y pudo salir adelante gracias a la Iglesia.