Recreación de un agujero negro Crédito: Australian National University

Descubierto en 2018 por un grupo de científicos de la Universidad Nacional de Asutralia (ANU, por sus siglas en inglés), un agujero negro ubicado en el interior de un quásar a 12.500 años luz de la Tierra es investigado con asombro. Los expertos aseguran que J2157 es el de mayor crecimiento del universo y devora el equivalente a la masa del Sol en un día. Además se trata del más luminoso de todos: brilla miles de veces más que toda una galaxia.

A través de una artículo publicado en Monthly Notices of the Royal Astronomical Society , los científicos de la ANU establecen que, si bien no es el agujero más masivo que se tenga registro, el "hambriento" J2157 es 34.000 millones de veces más pesado que el Sol y 8.000 veces más pesado que el agujero negro supermasivo de la Vía Láctea, Sagitario A*.

La enorme distancia que separa a J2157 de la Tierra es un dato alentador. Los expertos de la ANU explican en su estudio que si estuviese en nuestra galaxia, el agujero negro se vería 10 veces más brillante que la luna llena y haría casi imposible la vida en nuestro planeta .

Según los propios expertos que intervinieron en las recientes observaciones, J2157 ha estado desarrollándose desde tiempo remotos. "Ha estado creciendo desde que el universo tenía solo 1.200 millones de años, menos del 10 por ciento de su edad actual", precisa el doctor Christopher Onken.

Pero lo que más desconcierto genera en los expertos es la alta tasa de crecimiento de este agujero negro. J2157 crece un 40 por ciento más rápido que la velocidad máxima establecida por su masa.

El equipo utilizó el telescopio de grandes dimensiones (VLT, por sus siglas en inglés) del Observatorio Europeo Austral (ESO) para medir con precisión la masa del agujero negro. Desde ese centro en el desierto de Atacama, en Chile, los especialistas aseguran que la información obtenida de J2157 los lleva a formularse más preguntas.

"Con un agujero negro tan enorme, también estamos emocionados sobre qué podemos aprender sobre la galaxia en la que crece. ¿Es ésta galaxia una de las más gigantes del Universo temprano o el agujero negro se tragó una gran parte de sus alrededores? Tendremos que investigando para resolver eso", concluye Onken.