Hay alerta naranja y amarilla por tormentas para este domingo 22 de febrero: las provincias afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alerta de nivel naranja y amarillo por tormentas para este domingo 22 de febrero y advirtió que habrá 13 provincias afectadas. El organismo, dependiente del Ministerio de Defensa, indicó que dicha advertencia puede implicar “fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente”.

La alerta naranja por tormentas rige en el este de Salta. En esa zona se prevén tormentas fuertes, algunas localmente severas, acompañadas por frecuente actividad eléctrica, caída de granizo, lluvias abundantes en cortos períodos y ráfagas intensas. El SMN estimó valores de precipitación acumulada entre 50 y 80 milímetros, que podrían superarse de manera puntual.

En tanto, la alerta amarilla por tormentas abarca Jujuy, el centro de Salta, Tucumán, Formosa, Chaco, el norte de Santiago del Estero, el centro de Catamarca y de La Rioja, una zona del norte de San Juan, el sur de Córdoba, San Luis, La Pampa y el este de Mendoza. Según el parte oficial, el área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas fuertes o localmente severas, con acumulados previstos entre 40 y 70 milímetros, que también podrían superarse en forma puntual. Estos fenómenos estarán acompañados por actividad eléctrica frecuente, posible caída de granizo y ráfagas que podrían alcanzar los 70 kilómetros por hora.

Ante la alerta naranja, el SMN recomendó seguir las indicaciones de las autoridades locales y limitar las salidas a lo estrictamente necesario. También aconsejó permanecer en construcciones cerradas, desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua, además de alejarse de zonas inundables y no circular por calles anegadas. Sugirió preparar un kit de emergencia con agua potable, alimentos, botiquín, radio a pilas y linterna, cargar los celulares con anticipación y tener a mano los números de Protección Civil, Bomberos y Policía.

El clima en el AMBA

En la ciudad de Buenos Aires se espera para este domingo una temperatura máxima de 28°C y una mínima de 21°C. El cielo estará mayormente nublado durante toda la jornada y por la tarde podrían registrarse ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora. Para el lunes se anticipan tormentas aisladas durante la tarde y la noche, en ambos casos con una probabilidad de precipitación del 40%.

En la provincia de Buenos Aires se prevé una máxima de 27°C y una mínima de 17°C, con condiciones mayormente nubladas similares a las de la Ciudad. Las ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora se registrarían por la mañana y la tarde. Para el lunes también se pronostican tormentas aisladas en la segunda mitad del día y, hacia el resto de la semana, condiciones estables sin precipitaciones.

En el resto del país, el SMN informó que las temperaturas previstas serán de 26°C de máxima y 17°C de mínima en Córdoba; 25°C y 19°C en Tucumán; 30°C y 19°C en Santa Fe; 30°C y 18°C en Entre Ríos; 23°C y 16°C en Jujuy; y 23°C y 16°C en Salta.

Además, se esperan 33°C de máxima y 23°C de mínima en Misiones; 26°C y 18°C en La Rioja; 30°C y 20°C en Santiago del Estero; 29°C y 16°C en San Luis; 31°C y 18°C en San Juan; 27°C y 16°C en Mendoza; 34°C y 22°C en Río Negro; 32°C y 22°C en Chubut; y 18°C y 11°C en Santa Cruz.