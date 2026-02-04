El argentino que viajó a todos los países del mundo rompió otro récord: “Atravesé olas de siete metros”

Con 33 años y luego de haberse convertido en el primer argentino en recorrer los 196 países del mundo, Nicolás Pasquali se quedó con el título de ser la octava persona más joven en la historia del planeta en hacerlo, pero su sueño todavía no estaba completo, faltaba la Antártida. Luego de llegas hasta a pisar Corea del Norte (lo más inaccesible), visitar el continente blanco no sería un impedimento para él. Organizó el viaje, acomodó lo necesario y emprendió la travesía que lo llevó a vivir una experiencia inigualable. En diálogo con LA NACION, habló de su nuevo récord y reveló los detalles para que cualquiera pueda imitarlo.

Pasquali zarpó el 27 de diciembre desde Ushuaia y emprendió la navegación en un barco de expedición con 90 pasajeros a bordo. Del total, solo fue el único argentino; el resto, extranjeros, por lo que cuando extrañaba el español, hablaba con la tripulación. El traslado demandó tres días y tuvieron que atravesar el pasaje de Drake, conocido por las olas monstruosas que en esta época del año suelen llegar a una altura de siete metros.

La travesía hacia la Antártida comenzó el 27 de diciembre para Nicolás Pasquali y se extendió hasta el 7 de enero (Fuente: Gentileza)

El navío llegó a la parte oeste de la península antártica, que está bajo el control argentino. De un momento para otro, lo que parecía una novela de Julio Verne sobre el fin del mundo, se transformó en un paisaje gélido, con un espectáculo natural incomparable al resto de los continentes.

“Llegar a la Antártida fue como entrar a un portal, como en Narnia. Abrís el placard y entrás a un mundo de nieve donde ya no existe la noche, donde reina el silencio y los animales están ahí como si nada. Tus ojos buscan el verde, pero ya no lo ves, y eso te afecta”, describió Pasquali.

Sobre su decisión de ir a la Antártida, el argentino explicó que, aunque visitó todos los países del mundo y este era un continente, “no podía no ir”. “Viajar no es un ‘checklist’ de supermercado; no alcanza con ir una vez a un lugar para conocerlo. Mi marco lógico es que quiero aprender y conocer todo lo que hay en el mundo, no solo los países”, argumentó.

Así llegaba Nicolás a la Antártida

—¿Cómo fuiste a la Antártida y cuánto costó el viaje?

Nicolás Pasquali: “Fui con FL Expeditions, que es la única empresa argentina que lleva turistas a la Antártida partiendo desde acá. Los extranjeros viajan miles de kilómetros, mientras que nosotros estamos al lado: de Ushuaia a la Antártida hay solo 1000 km. En cuanto al costo, se puede conseguir a partir de los 5800 dólares por 10 días con todo incluido (comidas y excursiones). Al ser una empresa argentina, la tripulación es local, se habla español y hasta me hicieron un lechón y corderito a la parrilla en el barco, algo que no ves en ningún otro crucero del mundo”.

El viajero explicó que para nosotros es sencillo ir a la Antártida, más allá de las cuestiones económicas. Solo hace falta el DNI y ropa adecuada.

Ir a la Antártida es ver a los animales moverse en estado puro, casi sin la intervención del ser humano (Fuente: Gentileza)

Un viaje a otro mundo: qué hacer en la Antártida Argentina

La expedición siguió una ruta por el lado oeste de la península, debido a que la zona este (donde se encuentra la Base Marambio) todavía estaba congelada al momento de su viaje. El equipo comenzó formalmente su entrada en la zona argentina a través de la isla Half Moon.

Pasquali hizo una clara distinción entre visitar las islas y “pisar la península”. El desembarco continental definitivo ocurrió en un lugar llamado Punta Portal, el 2 de enero, tras haber navegado aproximadamente tres días y medio desde Ushuaia y atravesado el pasaje de Drake. Incluso le entregaron un diploma que certifica cuándo ocurrió ese hecho.

Así nadan las orcas libres en la Antártida Argentina

—Vi que bajaste del barco y les permitieron mojarse en una de las playas. ¿Es una tradición o parte de la expedición?

Nicolás Pasquali: “No todos los barcos lo permiten. Para bajar al continente, el barco debe tener una capacidad menor a 500 pasajeros según el Tratado Antártico. El nuestro era de expedición, lo que nos permitía bajar hasta tres veces por día a hacer trekking o ver pingüinos. Me metí al agua tres veces. Se me congeló todo, pero la experiencia de nadar en las aguas más frías del planeta es increíble”.

Nicolás Pasquali junto a parte de los pasajeros que se animaron a meterse al agua congelada

Entre las actividades que realizó, destacó el avistaje de orcas y distintas especies de pingüinos “que no ves en otro lado, como el papúa, el emperador o el pingüino rey”. “Vimos familias de orcas durante horas y pingüinos interactuando en el hielo como si fuera un documental de National Geographic. También se puede hacer trekking de varias horas en la montaña tapado de nieve”, relató con resabios de asombro.

Después de pisar el continente le entregaron a Nicolás un certificado con la hora y la longitud excata en que lo hizo (Fuente: Gentileza)

Ir a la Antártida Argentina es posible. Existen cruceros que solo la bordean y barcos expeditivos que permiten a los pasajeros recorrer el territorio continental. Ambas formas permiten conocer de cerca este sitio del planeta que parece lejano, pero que, para nosotros y los chilenos, está casi a la vuelta de la esquina. “Recomiendo que todas las personas la visiten, pero en especial a los patriotas y a los amantes de la naturaleza. Es un lugar inhóspito y apasionante”, sugirió Nicolás Pasquali al cierre de la entrevista.