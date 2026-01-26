Es el país más pequeño de Sudamérica, recibió la visita de Máxima Zorreguieta y todavía pelea por un lugar en el Mundial 2026

Ocupa una superficie de 163,821 kilómetros cuadrados. Limita con Guayana Francesa, Guyana y Brasil. El 25 de diciembre de 1975 se independizó de los Países Bajos, por lo que se convirtió en el último país de la región en hacerlo. Está dominado por la selva amazónica, convive con tribus nativas y etnias asiáticas, africanas y europeas. Depende exclusivamente de la explotación de recursos naturales y ahora aspira a llegar por primera vez al Mundial de la FIFA 2026, aunque una penalización internacional pueda prohibirle ello. Cómo es Surinam, la tierra donde se habla neerlandés y su pueblo espera dejar de ser invisible entre los gigantes de América del Sur.

La historia de Surinam: el país de toque neerlandés con más musulmanes de toda la región

Cuando Cristóbal Colón descubrió la región de las Guayanas en 1498, solo las divisó desde los galeones, pero nunca amarró en ellas. Su ruta continuó hasta lo que es actualmente Colombia y Panamá. En 1499, Américo Vespucio navegó por la orilla, pero no descendió.

La Enciclopedia Británica aclara que, durante los siguientes años, aquella tierra selvática fue un sitio lúgubre y temible para los europeos que aspiraban a conquistar territorios de ultramar. En las Guayanas, la presencia de diferentes tribus indígenas hizo imposible el establecimiento de extranjeros hasta 1651, cuando un grupo de británicos y esclavizadores se instalaron en la zona para explotar la caña de azúcar.

En 1657 los neerlandeses obtuvieron el territorio de Surinam e instalaron una colonia de producción azucarera con mano de obra esclava traída de África occidental (Fuente: VOX - via Rijksmuseum)

Allí residían tres etnias indígenas principales: caribes, arahuaco y surinen (que inspiró más tarde el nombre del país). Seis años más tarde, la nueva colonia fue capturada por una flota holandesa y cedida a la corona neerlandesa a cambio del territorio de Nueva Ámsterdam, hoy Nueva York.

Entre los siglos XVII, XVIII y mediados del XIX, la producción y explotación principal de Surinam era la madera, el azúcar, cacao, pindico, café y el algodón. La mano de obra provenía de la costa occidental de África y pasó a constituir el mayor porcentaje de la población.

Venta de esclavos en Savanna (Fuente; obra de Pierre Jacques Benoit - 1830 - Harvard University)

Para finales del 1800, además de neerlandeses, se habían asentado franceses, británicos, alemanes y comunidades judías de España, Portugal e Italia, que conformaban un crisol de nacionalidades dispares con la llegada de chinos y madeirenses contratados para trabajar en los campos.

Costa de la ciudad judía de Savanna en 1830 (Fuente; obra de Pierre Jacques Benoit - 1830 - Harvard University)

En 1861 se abolió la esclavitud, pero aquellos que fueron sometidos tuvieron que trabajar 10 años extra para sus empleadores para compensar su falta y los gastos salariales. Esta promulgación legal activó la llegada de personas de la India y de Java (ahora Indonesia) para sumar más gente a las plantaciones.

Libertad a cuestas

Durante la Segunda Guerra Mundial, los Países Bajos revivieron su interés por Surinam e intentaron apoyar su desarrollo económico. Fue así que se instalaron empresas mineras como Billiton (1939), que extrajo y exportó bauxita. Para 1948 se respiraba aire de autonomía y, según las promesas de la corona neerlandesa, obtendrían una próxima libertad.

Mientras tanto, abogaron por un proceso de instauración democrática, donde se habilitó el sufragio y se permitió la creación de partidos políticos, en su mayoría creados por criterios étnicos y no políticos.

Palacio de Gobierno o Gouvernementsgebouw en Paramaribo (Fuente: Instagram/@surinametourism)

En 1954, Surinam ganó autonomía para decidir temas internos, aunque la ayuda de los Países Bajos aumentó de forma constante. Diez años después se convirtió en miembro asociado de la Comunidad Económica Europea y recién a finales de la década de los 60 su economía tuvo un despegue gracias a la industria del aluminio y alúmina.

A principios de los 70 empezó la gesta libertadora y los partidos políticos criollos y de ascendencia africana de tintes nacionalistas y socialistas emprendieron una lucha insistente por convertirse en un país independiente. Pese a la resistencia de la comunidad asiática, que temía por una dominación de los pueblos autóctonos, el 25 de diciembre de 1975 Surinam se convirtió en un Estado libre de las Américas, aunque su dependencia de la inversión neerlandesa siguió siendo vital para el desarrollo.

El actual Surinam

Desde la independencia en adelante, Surinam se vio envuelta en discusiones políticas por constituir una identidad nacional en un territorio de múltiples etnias y religiones. La década de los 80 estuvo marcada por un golpe de Estado y el asesinato de 15 opositores por orden del entonces jefe de gobierno: Teniente Coronel Dési Bouterse.

Surinam tiene una de las mayores poblaciones musulmanas de América del Sur, delante de Argentina y Brasil (Fuente: TripAdvisor - GlobettotingViking)

Equilibrium Global detalló que, gracias a la incidencia de los Estados Unidos y los Países Bajos, la presión del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, se apresó al dictador y en 1991 se proclamaron elecciones libres nuevamente, lo que propició la llegada por voto popular de Ronald Venetiaan, uno de los activistas más importantes del Nuevo Frente para la Democracia y el Desarrollo.

Afiliación religiosa (2024) (Fuente: Enciclopedia Briannica)

Su poder de acción fue tal y las reformas que aplicó en el país surtieron efecto con altibajos, pero lo convirtieron en uno de los mandatarios más queridos, que ejerció tres períodos como presidente. Uno de sus esfuerzos de reconocimiento internacional fue el tratado de paz con el grupo guerrillero cimarrón Comando de la Jungla.

Casas de estilo colonial en Paramaribo, capital de Surinam (Fuente: Instagram/@surinametourism)

En cuanto a su vínculo con los Países Bajos, a modo de saldar los actos colonialistas del pasado con la población indígena y afrodescendiente, es que los habitantes de Surinam son asimilados como uno más. Las cuestiones étnicas e históricas los entrelazaron y el apoyo mutuo sigue sostenido, incluso con una mirada positiva desde los europeos, según expuso Humanity in Action Netherland.

La visita de Estado de los reyes de los Países Bajos a Surinam el lunes 1 de diciembre del 2025 marcó un apoyo político para la excolonia neerlandesa (Foto: Instagram @koninklijkhuis)

En la actualidad, Surinam es un país que insiste en tener preponderancia en el continente y hacer frente a la profunda desigualdad social con una brecha menos tajante. Con diferentes programas de asistencia extranjera se logró aplicar políticas educativas y de salud para la población más vulnerable, a la vez que llegaron inversiones en minería que permitieron obtener divisas para solventar sus deudas.

En mayo del 2025, Jennifer Geerlings-Simons se convirtió en la primera mujer en ser electa como presidenta del país. Tiene una mirada progresista y allegada a las comunidades indígenas. Además, su programa de gobierno está orientado a hacer del país una economía sustentable y amigable con el ambiente.

Presidenta actual de Surinam: Jennifer Geerlings-Simons Ricardo Stuckert

Cabe destacar que la posibilidad de que pueda participar en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá le permitiría visibilizarse ante las demás naciones, pero la Federación Surinamesa de Fútbol (SVB) atraviesa una crisis interna que pone en riesgo la participación de su selección en el repechaje intercontinental programado para marzo de 2026, a causa de un embargo de sus cuentas bancarias por movimientos de cifras de dinero sospechosas.

Surinam puede quedar fuera del repechaje intercontinental de FIFA (Concacaf)

Hasta el momento no se llegó a una resolución y no se confirmó si la FIFA le permitirá jugar.

Datos a tener en cuenta: