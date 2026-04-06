Una expedición que buscaba un barco en la Antártida encontró cientos de nidos de peces bajo un iceberg

Durante una expedición al mar de Weddell, en la Antártida, los investigadores que buscaban el legendario barco HMS Endurance realizaron otro descubrimiento significativo: patrones geométricos formados por cientos de nidos de peces en el fondo marino, previamente ocultos por la plataforma de hielo Larsen C.

La zona solo se hizo accesible tras el desprendimiento del iceberg A68 en 2017. El equipo se embarcó entonces en el buque de investigación sudafricano SA Agulhas II en enero de 2019, en una misión de 49 días centrada en el estudio de la vida marina local y la búsqueda del Endurance, hundido en 1915. Sin embargo, el hielo marino impidió una exploración completa de los restos del naufragio.

“El hielo marino, en particular, supuso un desafío, ya que había una acumulación de hielo en esa zona. Nos dirigíamos directamente hacia él, sorteando icebergs a nuestro paso”, declaró Michelle Taylor, investigadora de la Universidad de Essex.

El hallazgo de estos nidos reveló el punto más extremo donde un ser vivo puede desarrollarse y reproducirse en el planeta (Fuente: Flotilla Foundation/Eclipse/Weddell Sea Expedition 2019)

Aun sin localizar el barco —que no se encontraría hasta 2022—, los científicos registraron imágenes sin precedentes de las profundidades con el vehículo submarino operado a distancia “Lassie”. Las grabaciones revelaron más de mil madrigueras circulares, organizadas en distintos diseños en el sedimento. Tras revisar las imágenes, los investigadores identificaron peces y larvas dentro de los nidos, construidos por ejemplares de atún aleta amarilla, una especie conocida como atún blanco (Lindbergichthys nudifrons).

“Más de mil nidos conservados en las zonas estudiadas demuestran que la exploración de nuestro mundo aún continúa”, afirmó Russ Connelly, autor principal del estudio. Esta especie, adaptada a aguas profundas y frías, construye nidos circulares custodiados por los machos durante unos cuatro meses, periodo en el que se enfrentan a depredadores como ofiuras y gusanos marinos.

Los científicos identificaron patrones organizativos: nidos superpuestos, dispuestos en forma de media luna, alineados regularmente, distribuidos en óvalos o en forma de U, o aislados. La formación más común fueron los racimos, que representaron aproximadamente el 42% del total. Esta disposición, según explican, funciona como defensa colectiva. De acuerdo con el estudio, es una expresión de la llamada “teoría del rebaño egoísta”, en la que los individuos se protegen interponiendo a otros individuos entre ellos y un depredador que se aproxima.

Investigadores que buscaban el legendario barco registraron patrones geométricos formados por cientos de nidos de peces en el fondo del océano (Fuente: Flotilla Foundation/Eclipse/Weddell Sea Expedition 2019)

Los nidos aislados suelen pertenecer a peces más grandes capaces de defenderse. El equipo también observó gusanos cinta en las cercanías, depredadores que localizan los huevos mediante señales químicas. Según los investigadores, los grupos de gusanos podrían confundirlos, dificultándoles la identificación de un nido específico.

Otras expediciones recientes ya habían registrado comportamientos similares en la región, hogar de especies como el pez de hielo, un animal con sangre transparente. Para los expertos, la repetición de estos hallazgos indica un ecosistema más complejo de lo que se creía. Según los autores, los resultados refuerzan la urgencia de crear un Área Marina Protegida en el Mar de Weddell, tal como lo propuso la Comisión para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos.

“Es sumamente importante explorar y estudiar estos entornos únicos antes de que perdamos algo que ni siquiera sabíamos que teníamos”, dijo Connelly.