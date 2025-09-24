El Banco Mundial acelera la transferencia de US$4000 millones; Racing pasó a semifinales de la Libertadores
Además, el gobierno porteño no podrá quitar el puente de Ciudad de la Paz; China reservó entre 10 y 15 buques de porotos de soja; encontraron dos cuerpos en Florencio Varela que podrían ser de las chicas desaparecidas. Estas son las noticias de la mañana del miércoles 24 de septiembre de 2025
- El Banco Mundial anunció hoy que está acelerando su apoyo a la Argentina, informó este martes el organismo internacional a través de un comunicado, al igual que el Banco Interamericano de Desarrollo que aclaró que “trabaja para expandir de manera significativa sus operaciones en los próximos 15 meses en la Argentina para incrementar su respaldo al país”. El monto que entra en la aceleración del Banco Mundial es de 4000 millones de dólares, parte del paquete de apoyo de 12.000 millones de dólares anunciado en abril.
- Revés para el gobierno porteño: una votación clave rechazó quitar la protección patrimonial al puente de Ciudad de La Paz. En el Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales no prosperó el pedido de descatalogación del emblemático viaducto, paso necesario para removerlo. El Consejo recomendó al gobierno de Jorge Macri mantener esta estructura histórica, que une los barrios de Palermo y Colegiales.
- Después de la decisión del Gobierno de suspender hasta el 31 de octubre las retenciones a cultivos como la soja, el maíz y el trigo, compradores chinos reservaron entre 10 y 15 buques de poroto de soja de la Argentina. El cargamento estaría en torno de los 650.000 a 975.000 toneladas, según la cantidad de barcos, y se reservó para noviembre.
- La policía intenta determinar si dos cuerpos hallados en Florencio Varela corresponden a los de las jóvenes desaparecidas desde el viernes en La Matanza. Uno de los cadáveres fue encontrado en la misma zona donde se registró la última señal del celular de una de las chicas. El segundo cuerpo apareció dentro de una camioneta incendiada. El vehículo tendría características similares al que fue captado por cámaras de seguridad cuando Morena, Brenda y Lara subían en la rotonda de La Tablada. Hay cuatro sospechosos detenidos y continúan los rastrillajes en busca de la tercera joven.
- Racing es semifinalista de la Copa Libertadores. Volvió a derrotar 1 a 0 a Vélez con gol de Santiago Solari y ahora espera por Estudiantes o Flamengo. Hoy a las 21.30 River buscará la victoria ante Palmeiras, única opción que tiene si quiere pasar a semifinales.
Qué es “Lo que hay que saber” y dónde lo podés escuchar
Lo que hay que saber es un resumen de noticias que hace Brenda Brecher, y que se publica de lunes a viernes en dos ediciones, por la mañana y por la tarde; también tiene una edición de fin de semana. Lo encontrás en LA NACION y en Spotify, iTunes o Google Podcast, entre otras plataformas de audio. También está integrado en el Asistente de Google y en el de Amazon, Alexa, y es parte de la oferta de podcasts de LA NACION.
