Una multitud le reclamó al Gobierno cumplir la ley de financiamiento; Donald Trump verá a Xi Jinping en China

Una multitud le reclamó al Gobierno que cumpla la ley de financiamiento universitario. Docentes, estudiantes y gremios se movilizaron a Plaza de Mayo para exigir más fondos que garanticen el funcionamiento de las casas de estudio públicas y un aumento salarial para los docentes. El Gobierno mantuvo su postura y espera la definición de la Corte con respecto a la ley que aprobó el Congreso y que el Ejecutivo no aplicó.

El Gobierno prohíbe a los deudores de cuotas alimentarias ingresar a partidos de fútbol. La medida quedó oficializada y pasará a aplicarse a través del programa “Tribuna segura”. La prohibición de ingreso a estadios de fútbol será siempre y cuando exista una restricción judicial o administrativa vigente.

Se conocieron los oferentes para la concesión de los medios públicos de la ciudad de Buenos Aires. Las dos ofertas que quedaron son de Cale Group Media, el holding que lidera Augusto Mariani y que opera los canales de streaming Blender y Carajo, y Argentinos Media de Marcelo González. No hubo ofertas para las radios. Mientras, la jueza Macarena Marra Giménez rechazó dictar una cautelar, pero los trabajadores van a apelar la decisión.

Donald Trump viaja a China para reunirse con Xi Jinping. Se espera que el conflicto en Medio Oriente, el comercio internacional, la inteligencia artificial y la situación de Taiwán, aliado militar de Washington y considerada una provincia rebelde por Beijing, sean parte de las conversaciones que van a buscar estabilizar la relación bilateral. La delegación que viaja desde Estados Unidos incluye a directivos de las empresas más importantes del país.

Ya se definieron los primeros semifinalistas del Apertura. Argentinos superó a Huracán 1 a 0 en el alargue y va a jugar contra Belgrano, que le ganó 2 a 0 a Unión. El partido, que se disputará en La Paternal porque el Bicho quedó mejor ubicado en la fase regular, será el sábado por uno de los pases a la final del torneo.

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