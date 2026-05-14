YPF aumenta 1% la nafta y sostiene el precio por 45 días; expectativa por la inflación de abril, que rondaría el 2,6%
Además, demoran la interpelación de Manuel Adorni; China le pidió a EE.UU. ser socios y no oponentes; River y Rosario Central pasaron a semifinales del Apertura. Estas son las noticias de la mañana del jueves 14 de mayo de 2026
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LA NACION
- YPF aumenta 1% los combustibles y sostiene el precio por otros 45 días. El presidente de la petrolera, Horacio Marín, anunció que la compañía va a prorrogar el esquema buffer para amortiguar la volatilidad del Brent en medio de la escalada de la guerra en Medio Oriente. YPF va a seguir utilizando una cuenta compensadora para absorber temporalmente esas variaciones y recuperar luego el ingreso diferido.
- El Indec va a dar a conocer esta tarde el dato de inflación de abril. Las principales consultoras privadas, junto con el relevamiento de expectativas de mercado del Banco Central, coinciden en anticipar una desaceleración respecto del 3,4% registrado en marzo: la cifra rondaría el 2,6%. El Ministro de Economía, Luis Caputo, anticipó que el IPC estaría entre 2,5 y 2,8%.
- La oposición postergó la sesión especial que había convocado para pedir la interpelación a Manuel Adorni. Los sectores opositores que habían impulsado la solicitud no lograron conseguir el quórum necesario. Reprogramaron la convocatoria para el miércoles 20 de mayo, con una agenda ampliada para intentar sumar apoyos.
- Donald Trump se reunió con Xi Jinping en China. El líder chino le dijo al presidente de Estados Unidos que sus países deberían ser socios en lugar de oponentes. Acompañan a Trump en el viaje más de una docena de líderes empresariales, entre los que figuran Elon Musk y Tim Cook. Además, ambos países coincidieron en que Irán nunca deberá tener armas nucleares y en la necesidad de reabrir el estrecho de Ormuz, según un comunicado luego de la reunión.
- Se definieron todos los semifinalistas del Apertura. Rosario Central le ganó a Racing 2 a 1 y avanzó a las semifinales. En el Monumental, River le ganó 2 a 0 a Gimnasia de La Plata y logró el otro pase. Este sábado jugarán ambos ganadores en Núñez por un lugar en la final, mientras que la otra semi se jugará el domingo entre Belgrano y Argentinos en La Paternal.
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