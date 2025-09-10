El caso Solange Musse. Qué dijeron en el juicio exfuncionarios claves durante la pandemia de Covid-19

CÓRDOBA.- En el juicio por el caso de Solange Musse se reorganizó el cronograma y la sentencia sería la próxima semana. La querella esperará a que se complementen los testimonios con la declaración de los oficiales que intervinieron ese día de agosto de 2020 para impedir el ingreso del padre de la joven enferma terminal a la provincia para pedir el agravamiento de la acusación y la prisión efectiva de los implicados.

En el juicio que se lleva adelante en Río Cuarto son jurados populares los que deben definir la responsabilidad del exdirector del hospital de Huinca Renancó, Eduardo Andrada, y la asistente social, Analía Morales, en impedir la entrada a Córdoba de Pablo Musse durante la pandemia del Covid-19. Su hija tenía como última voluntad poder despedirse de él, quien estaba en Neuquén.

Este miércoles fue el turno de exfuncionarios claves como el exministro de Salud Diego Cardoso; el médico Sergio José Ali; el exdirector del Centro de Emergencias (COE) Regional Carlos Pepe; el extitular del COE provincial Juan Ledesma (condenado por abuso sexual); el exsecretario de Seguridad y Prevención Comunitaria Claudio Vignetta y el exmiembro del organismo Ciceri.

Pepe señaló que el fundamento de la decisión se debió al “protocolo que existía en ese momento y que definía quién ingresaba y quién no a la provincia de Córdoba". En su testimonio desligó a Morales de cualquier tipo de responsabilidad.

En la primera audiencia, el defensor de Morales, Osvaldo Narcisi, consideró que “la sábana quedó corta. Otros son los funcionarios que deberían estar acá“. Sin nombrarlos, apuntó a varios de los que deben testimoniar en esta audiencia.

Miguel Ángel Ollo Geuna, defensor de Andrada, contó después de la audiencia que Ledesma respondió “muchas preguntas, algunas de forma ambigua, pero dejó en claro que el protocolo había que cumplirlo, que no era flexible, era restrictivo. Los puestos de control se establecieron para control".

De esa manera, ratificó que su defendido “actuó diligentemente. Y nunca supo de la situación de la hija de Musse y de la existencia de su cuñada en el auto. Se respalda en su obrar de buena fe y de haber cumplido con el protocolo vigente”, señaló a Telediario Digital de Río Cuarto.

Añadió que “toda persona que intentara ingresar a Córdoba independientemente de su origen o procedencia, debía hacerse un test. Y a Musse le dio dos veces positivos”.

Los dos imputados en este juicio están señalados como los funcionarios del Centro de Operaciones de Emergencias (COE) que hicieron regresar a Pablo Musse y su cuñada, con una discapacidad, a Neuquén desde el puesto sanitario de Huinca Renancó, en el límite entre Córdoba y La Pampa.

El abogado Carlos Nayi, representante de la querella, explicó a LA NACION que hará el pedido de que amplíen las acusaciones y que se ordene la prisión efectiva de los acusados una vez que se terminen de recabar testimonios claves. En el caso de Andrada reclamará que sea juzgado como coautor de abuso de autoridad y como autor mediato de privación ilegal de la libertad por abuso funcional y vejaciones y. para Morales, que se la investigue como coautora de abuso de autoridad y autora mediata del delito de privación ilegal de la libertad calificada y vejaciones en concurso real.

El caso

Un test de Covid-19 positivo convirtió a Pablo Musse en un “caso sospechoso”, lo que determinó que desde el COE no lo autorizaran a cruzar la frontera provincial. Un hisopado posterior le dio negativo. Según la acusación, los imputados desatendieron la directriz según la cual, para estas situaciones “impostergables”, se debía escoltar hacia el domicilio de la persona discapacitada o la residencia de la persona que sufría el padecimiento límite.

El hombre y su cuñada debieron cubrir nuevamente los 1000 kilómetros hasta la casa en Plottier. No pudieron parar a comprar comida ni ir al baño en estaciones de servicio. Ocho móviles policiales, que fueron tomando la posta a lo largo del camino, los escoltaron.