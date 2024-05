El clima: el pronóstico para el fin de semana y cuándo llegarán las temperaturas “primaverales”

Escuchar

La semana empezó con mínimas por debajo de los 6°C y máxima de 13°C en el área metropolitana de Buenos Aires (AMBA), pero a partir del miércoles se observó un ascenso de las temperaturas que trajo cierto alivió. Según afirman los meteorólogos consultados por LA NACIÓN, condiciones como las del martes pasado, que fue el día más frío de la semana, podrían volver el lunes próximo. Mientras que para el fin de semana se esperan temperaturas templadas. De hecho, el sábado se prevé una mínima de 13°C en la ciudad de Buenos Aires y una máxima de 19°C.

Pese a que a principio de esta semana el pronóstico no mostraba precipitaciones para esta semana, la situación cambió: hoy hay probabilidades de lluvias aisladas matinales para el domingo (10-40%), y se prevé que estará mayormente nublado el resto del día.

“Para el domingo se espera que un frente frío avance por Buenos Aires, y que provoque lluvias en el noreste de la provincia, incluida la zona del AMBA, entre la mañana y la tarde”, explicó a LA NACIÓN Matías Reinoso, del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). También, suma, se espera una rotación del viento al sur y un consecuente descenso de la temperatura, que ya es notificado en pronóstico oficial del SMN.

Imagen satelital de la Argentina (Servicio Meteorológico Nacional)

De acuerdo con el pronóstico , esta baja de la temperatura respecto al sábado, que coincidirá con las precipitaciones, consiste en una máxima de 16°C y una mínima entre los 10°C y los 12°C en el AMBA.

“La semana que viene arranca un poco más fría, consecuencia del frente frío que va a avanzar el domingo. Pero desde el miércoles nuevamente vamos a tener días más templados”, afirma Reinoso. Para ese día se espera un tiempo similar al de hoy, con una mínima de 12°C y una máxima de 18°C, y para el jueves un clima aún más cálido, con una mínima de 14°C y una máxima que llegaría a los 19°C. En gran parte de la semana próxima el cielo se mantendrá nublado o parcialmente nublado.

Esta mañana, el Sistema de Alerta Temprana del SMN emitió una alerta amarilla (es decir, “posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”) por lluvias para las regiones del sudeste de Neuquén y el este de Río Negro.

Alerta Amarilla por lluvias en Neuquén y Río Negro

Un otoño-invierno atípico en la ciudad

El particular frío de este otoño en el AMBA se debe al ingreso de masas de aire frío desde la Patagonia. Así lo detalló la meteoróloga Cindy Fernández, también del SMN. “En mayo han predominado los avances del aire frío en el centro de la Argentina. Hemos tenido muchos frentes fríos, que no han dado tiempo a que la atmósfera se restablezca y que vuelva a haber un predominio de aire cálido del norte, porque estos frentes fríos no les han permitido avanzar. Esto ha causado que tengamos una mayor seguidilla de días fríos”, explicó, consultada por este medio.

Para el invierno, que comienza el 21 de junio, también se esperan temperaturas más bajas de lo habitual en la ciudad. Así se pronostican en la proyección trimestral del SMN, que abarca los meses de mayo, junio y julio. “Se observa que este año la provincia de Buenos Aires y el sur del Litoral tienen temperaturas normales e inferiores a lo normal. Entonces se espera que haga más frío de lo habitual”, detalló Fernández, a la vez que aclaró que esta tendencia solo afectará al centro del país.

En tanto, en las provincias del noroeste y noreste, se espera que la temporada tenga temperaturas de normales a superiores a lo normal, y en el resto del país, que haya un otoño-invierno típico.

Desde el SMN destacaron a principios de esta semana que ya se habían registrado temperaturas mínimas bajo cero en al menos 12 distritos de todas las regiones del país. Los más fríos fueron Paso de los Indios (-7,4°C), Coronel Suárez (-5,6°C), La Quiaca (-5,6°C) y Santa Rosa (-3,4°C)

LA NACION