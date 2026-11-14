El club de rugby apartó al entrenador detenido por una brutal golpiza en una pizzería de Córdoba

El Club Universitario de Córdoba apartó este sábado de sus funciones a Martín Roberto Díaz, el profesor de rugby de 47 años que fue detenido tras propinar una brutal golpiza a un desconocido en una pizzería de esa provincia. Desde la institución deportiva rechazaron todo tipo de violencia e informaron que también lo suspendieron en calidad de socio.

“Ante los hechos de público conocimiento ocurridos recientemente por parte de un integrante de nuestra institución, el Club Universitario de Córdoba quiere expresar su más enérgico rechazo a cualquier manifestación de violencia en cualquiera de sus formas”, señalaron en un comunicado que compartieron en historias de la cuenta de Instagram de la institución.

Y dispuso así el “apartamiento inmediato de la persona involucrada de toda actividad y función dentro del club, suspensión en su calidad de socio, manteniéndose esta medida hasta tanto exista una resolución judicial sobre los hechos”.

El comunicado del Club Universitario de Córdoba sobre el entrenador Captura

Díaz había acusado al desconocido de mirar de manera “degenerada” a su pareja y también lo amenazó de muerte. Poco después lo atacó a golpes hasta dejarlo inconsciente. La víctima sufrió una fractura del piso de la órbita y de la pared medial de órbita izquierda, es decir, una rotura de los huesos más finos que rodean al ojo, donde Díaz ejerció la mayor cantidad de golpes.

“El principal objetivo de la institución es construir un espacio de formación, integración y contención, donde los niños, jóvenes y adolescentes puedan crecer y disfrutar de las enseñanzas y virtudes que brinda la práctica de deportes, aprendiendo y compartiendo los valores fundamentales de la vida deportiva: el respeto a las personas, el compañerismo, la solidad y la convivencia”, manifestó el club.

El caso

El hecho ocurrió el viernes de la semana pasada, cuando un hombre identificado como Mauro se encontraba comiendo en la pizzería del barrio Docta, en el suroeste de la ciudad de Córdoba, cerca de las 21.

Díaz entró al local junto a una mujer, que sería su pareja, y Mauro levantó la mirada de su celular al notar que entraban los dos clientes. Sin embargo, Díaz interpretó el contacto visual de otra forma y le reclamó que había mirado de forma indebida a su pareja.

“Me dijo que qué miraba, que era un degenerado. Me dijo que si me había dado cuenta de cómo la había mirado”, contó Mauro en diálogo con el medio local ElDoce.

El video del momento de la agresión

La discusión frenó por unos minutos, cuando Mauro siguió mirando su celular y la pareja se acercó a la caja. La mujer retiró el pedido mientras Díaz pagaba. Pero en ese instante lo amenazó. “Cuando se va, me señala y me dice: ’Andá con mucho cuidado que te voy a matar’. Le digo ‘¿Qué?’, y ahí se me viene”, relató la víctima.

Mauro se quedó sentado y Díaz se abalanzó sobre él. Le propinó varios golpes en su cara con una enorme violencia. “Logré cubrirme con los antebrazos. Me dio cinco o seis golpes. Tuve miedo de que la cabeza pegara contra la pared y caminé hacia atrás para alejarme del peligro”, detalló sobre el inicio de la secuencia.

Sin embargo, Díaz avanzó otra vez sobre él, le pegó en la cabeza y lo derribó. Lo tomó de las manos y del pelo y le solicitó que pidiera perdón. Luego le dio una patada en el pecho y en el abdomen. Después lo noqueó. La mujer, en paralelo, no intentó frenar a su pareja sino que solo atinó a comentar “Vamos, Martín”.

A Mauro le diagnosticaron una fractura del piso de la órbita y de la pared medial de la órbita izquierda (Foto: Gentileza El Doce)

Mauro presentó la denuncia correspondiente luego de que los empleados de la pizzería le otorgaran los datos del auto en el que se fue la pareja. En el hospital constataron sus heridas y la víctima quedó en evaluación: una vez que baje la inflamación determinarán si requiere una cirugía.

Tras la viralización del episodio, Díaz fue detenido por la Policía de Córdoba e imputado por lesiones leves y amenazas, aunque se esperan los estudios médicos para determinar la calificación. Díaz quedó a disposición de la Fiscalía UTI 22, a cargo de Paula Bruera.

Los antecedentes

El entrenador tiene antecedentes de conflictos violentos con distintos vecinos del barrio cerrado donde vive, ubicado camino a Carlos Paz, según pudo saber el medio local ElDoce.

Luego de que el caso tomara estado público, el Club Universitario publicó un comunicado para repudiar lo ocurrido. La institución expresó su “profunda preocupación y repudio ante el episodio de violencia física”.