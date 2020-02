"No te vamos a olvidar nunca", escribió Gastón Muzlera en Instagram Crédito: Instagram Gastón Muzlera

17 de febrero de 2020 • 17:06

A poco de cumplirse un mes del crimen de Fernando Báez Sosa, su amigo Gastón Muzlera le dedicó una sentida carta en su cuenta de Instagram en la cual incluyó una serie de fotos con el joven asesinado en Villa Gesell. Como respuesta, recibió miles de comentarios de apoyo hacia él y todos los allegados de la víctima.

"Che negro como estas? No te parece bastante irse de viaje casi 1 mes. Dale pa estaría bueno que vayas volviendo no? Digo porque acá con los pibes te re extrañamos", comienza la carta de Muzlera.

"También extraño ayudarte con matemática por Kkype como hacíamos al principio, extraño ganarte en la play, extraño que vengas a casa y que te de café frío, que me invadas la pileta, el salir todos juntos, que me ayudes con cualquier cosa, todo extraño amigo", agregó.

Una de las imágenes que compartió Gastón Muzlera junto con Fernando Báez Sosa Crédito: Instagram Gastón Muzlera

Luego, el amigo de Fernando se lamentó por no haber podido despedirse de él: "No vas a poder sacarme la bronca de no poder despedirme, el no haber estado ahí por dos míseros minutos y poder decirte lo importante que sos para mi y que te recontra quiero".

Fernando Báez Sosa se encontraba de vacaciones con sus amigos cuando fue asesinado por un grupo de rugbiers Crédito: Instagram Gastón Muzlera

"Gracias por todo lo que me enseñás y cómo me hacés crecer como persona, gracias por tocarme el corazón, por mostrarme cosas que realmente valen. Bueno amigo ahora descansá, nosotros sabemos que estás acompañándonos en todo lo que hacemos y no te vamos a olvidar nunca nunca. Te quiero muito" finalizó Muzlera y se despidió como "el otro negrito del grupo".

A un mes del crimen

Familiares y amigos de Fernando Báez Sosa convocaron a marchar al Congreso mañana a las 18 horas, fecha en la cual se cumple un mes del asesinato del joven de 19 años.

"Quiero que vaya mucha gente a acompañarme porque sin el apoyo no sería nada. Necesito que me den fuerzas para seguir luchando, porque estoy destrozada en vida", dijo su madre, Graciela Sosa, en declaraciones a la prensa.

"La violencia es un flagelo que arrasa y destruye sin distinción alguna. No hay religión, clase social, nacionalidad, raza o edad que la frene. Por eso tenemos que decir basta de violencia, con energía y decisión para que se escuche en cada rincón de la Argentina", agregó.