El crimen de Lucio Dupuy: tras el veredicto que condenó a la madre, diputados denunciaron a la jueza que otorgó la tenencia

SANTA ROSA (Enviada especial)-. Catorce meses transcurrieron desde que Lucio fue asesinado. Sin embargo, recién hoy, después de que el veredicto por ese crimen tuviera una gran difusión mediática nacional, diputados del oficialismo y de la oposición de La Pampa presentaron por primera vez pedidos para que la jueza Ana Clara Pérez Ballester sea sometida a juicio político por otorgar en 2020 la tenencia del menor a su madre Magdalena Espósito Valenti, condenada ayer como coautora del homicidio de Lucio.

La primera de las denuncias por mal desempeño de las funciones de la magistrada fue presentada esta mañana por los diputados del PRO La Pampa, Martín Ardohain y María Laura Trapaglia, mientras que después del mediodía hicieron lo mismo los diputados del bloque del Frente Justicialista Pampeano (FreJuPa), quienes entregaron el pedido de jury de enjuiciamiento en las oficinas del Superior Tribunal de Justicia.

Según explicaron fuentes judiciales, en La Pampa hay dos vías para destituir a un funcionario judicial: uno es el juicio político, que se aplica en cargos muy altos. Y la otra, que es el camino que se siguió en este caso, es el Jurado de Enjuiciamiento o “jury”, previsto en la Ley provincial N° 313 y aplicable a los magistrados de primera Instancia, fiscales y demás funcionarios judiciales, quienes podrán ser denunciados por el mal desempeño o por desorden de conducta ante un Jurado de Enjuiciamiento que estará compuesto por el Presidente del Superior Tribunal de Justicia, dos abogados de la matrícula que se designarán por sorteo en cada caso, un diputado del bloque mayoritario y uno de la primera minoría. El fallo condenatorio necesitará contar con el voto de la mayoría.

“Una provincia que se considera institucionalmente sana tiene que arbitrar los resortes institucionales para llegar al juicio político. Sería lamentable que la familia Dupuy se viera obligada a pedir el juicio político. Tenemos 30 diputados, a alguno se le puede ocurrir”, había reclamado ayer José Aguerrido, representante de la familia Dupuy, a instantes de haberse conocido el veredicto condenatorio para las acusadas.

Durante la concentración de ayer en la puerta de los tribunales, muchos manifestantes pedían por el juicio político a la jueza Pérez Ballester

Desde el bloque de diputados del Frente Justicialista Pampeano (FreJuPa), confirmaron a LA NACION que ya realizaron el pedido de jury para una eventual destitución de la jueza Pérez Ballester.

“Los integrantes del bloque PJ comunicamos que se ha tomado la decisión de presentar formalmente un pedido de de Jury de Enjuiciamiento en los términos de la Ley 313 a efectos de que se inicie una investigación respecto de la actuación de la jueza de Familia y la Asesora de Menores de la ciudad de General Pico con motivo de determinar sus responsabilidades producto de su desempeño en el marco del denominado caso Lucio. Asimismo comunicamos que desde el bloque no se realizarán manifestaciones mediáticas individuales, ya que la gravedad y trascendencia de los hechos en cuestión ameritan que el tratamiento de los mismos sean exclusivamente por la vía institucional correspondiente, siempre procurando la búsqueda de la verdad sin revictimizar a la familia del menor”, sostuvieron los legisladores peronistas en un comunicado.

Por su parte, desde el bloque del PRO, los diputados Ardohain y Trapaglia explicaron en otro comunicado: “Hemos realizado la denuncia formal por mal desempeño de sus funciones por incumplimiento reiterado de los deberes de funcionaria judicial y negligencia reiterada en el ejercicio del cargo”.

Para los diputados del PRO, la jueza Pérez Ballester debe explicar por qué “no se realizó un informe socioambiental del contexto familiar donde iba a vivir Lucio”; “no se informó, ni se citó a testigos”; “no se escuchó al menor”; “no fue abordado desde el Juzgado por un equipo de profesionales”; “no se notificó al padre del menor, que tenía el cuidado personal compartido, y la responsabilidad parental”; ni explicó el “cambio de centro de vida de General Pico a Santa Rosa”.

El miércoles pasado, la fundación Más Vida ya había presentado una denuncia ante el Ministerio Público Fiscal de La Pampa por mal desempeño y violación de los deberes de funcionario público, pero para poder avanzar con una eventual destitución del cargo se necesitaba un pedido formal de jury de enjuiciamiento como los presentados hoy.

Los abuelos de Lucio criticaron con dureza a la jueza Santiago Filipuzzi

Los abuelos de Lucio también se habían manifestado disconformes con la actuación de la magistrada.

“La jueza Ana Pérez Ballester sentenció a muerte a Lucio al darle la tenencia a estas dos asesinas. Si hubiera hecho su trabajo, se habría dado cuenta que lo pidieron para cobrar los beneficios sociales que había en la pandemia y que nunca les había interesado mi nieto”, señaló en los últimos días Ramón Dupuy.

Su esposa, Silvia Gómez también criticó a Pérez Ballester. “Era una situación difícil porque ella (Espósito) hacía denuncias falsas hasta que la jueza le revoca la tenencia. Esta jueza es la que firma un papel y le firma la sentencia de muerte a mi nieto, porque no le hace un seguimiento ni sabía del caso”, indicó.

Por su parte, Pablo Rodríguez Salto, uno de los abogados defensores de la magistrada, dijo hoy en diálogo con el medio local Diario Textual, que no hay causales para un enjuiciamiento y defendió el accionar de la magistrada. “Cuando tomó la decisión de la tenencia de Lucio no había un solo elemento de alarma. No se hizo un estudio socioambiental porque nadie se lo pidió y no es de práctica en los casos donde hay un acuerdo de partes”, sostuvo.

Magdalena Espósito Valenti fue condenada ayer por el homicidio triplemente calificado de su hijo Lucio; había obtenido la custodia en noviembre de 2020, un año antes del crimen Poder Judicial de La Pampa

“Por supuesto que no hay causal de juicio político. La actuación de Pérez Ballester terminó en noviembre de 2020. Hubo un acuerdo de los tíos de Lucio con la madre en julio de 2020. Ella (la jueza), con ese acuerdo, elevó una vista a la defensora de menores y esta respondió que no tenía ninguna objeción. La primera semana de noviembre se homologó ese acuerdo. Según la sentencia penal dictada ayer, el primer signo de que Lucio sufría violencia podría entenderse como ocurrido el 15 de diciembre de 2020, un mes y medio después, cuando la actuación de Perez Ballester ya había finalizado. Nada de la violencia se puso en conocimiento de la jueza y no hubo una denuncia de nadie, ni un escrito de nada”, aseguró.

“Si la familia de Lucio no se dio cuenta de la violencia, mucho menos iba a darse cuenta la jueza. Y si la familia lo vio quebrado y no interpretó que podía haber violencia, ¿le vamos a pedir a la jueza que se diera cuenta?”, preguntó.

Ayer, el Tribunal de Audiencia de Santa Rosa consideró culpables de los delitos de homicidio triplemente agravado por el vínculo, el ensañamiento y alevosía a Magdalena Espósito Valenti y por homicidio doblemente agravado por ensañamiento y alevosía y por abuso sexual a su novia Abigail Páez por el asesinato del menor de 5 años el 26 de noviembre de 2021. Espósito Valenti, en tanto, fue absuelta de la acusación del abuso sexual.

El 13 de febrero a las 8 habrá una nueva audiencia en la que se conocerán las penas que les corresponden a las acusadas, aunque la calificación de delitos decidida por el juez deriva solo en la prisión perpetua.

