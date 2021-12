El desconsolado llanto al aire de la dueña de una agencia de viajes: “Se dedican a seguir destruyéndonos”

Lucila Roth, dueña de una agencia de turismo y representante de Agencias de Viajes Agrupadas, rompió en llanto al aire al describir las consecuencias de la medida anunciada por el Gobierno que prohíbe la venta en cuotas de pasajes al exterior. Según consideró la empresaria, la disposición del BCRA que entró en vigencia un mes antes de las fiestas de fin de año y de la temporada veraniega de 2022 es similar a “cerrar una juguetería antes de Navidad”.

“Perdón, pero estoy enojada y se me quiebra la voz porque es difícil seguir con estas medidas que nos perjudican, ya no tiene explicación. Es muy grande el dolor”, dijo en diálogo con TN. La medida impide la venta de pasajes, alojamiento u otros servicios turísticos en el exterior en cuotas con tarjeta de crédito, por lo que impacta directamente en el sector turístico. Roth expresó que las nuevas restricciones “no tienen lógica, son injustificadas e innecesarias”. “Venimos azotados hace un año y medio con una medida atrás de otra y cuando creemos que no hay nada más que hacer para dañar el turismo surge otra a último momento”, enfatizó.

Roth, dueña de una agencia de viajes, transmitió las preocupaciones del sector por la reciente medida del BCRA Todo Noticias

Durante la cuarentena estricta, el turismo fue uno de los sectores más golpeados ante la cancelación de vuelos y las limitaciones para realizar viajes al extranjero. “No fue la pandemia lo que nos arruinó, sino cada una de las decisiones gubernamentales que son inconsultas. Estamos muy lejos de beneficiarnos con esta medida porque recién estábamos arrancando con las ventas de turismo internacional y porque también generó que tampoco podamos financiar los viajes en la Argentina”, sostuvo Roth.

De acuerdo con la comunicación oficial, la prohibición rige únicamente para los viajes al exterior y no para los vuelos de cabotaje, pero Lucila manifestó que el sistema “no puede distinguir si se está comprando un vuelo internacional o cabotaje”, por lo que “las tarjetas cortaron la financiación para que no les generen un perjuicio”. “Tanto que nos beneficia para los viajes en el país esta medida, según la ministra: la realidad es que hoy por hoy la financiación para viajes en Argentina está frenada”, afirmó.

El desconsolado llanto de una dueña de agencia de viajes: “Se dedican a destruirnos”

“Realmente ya no podemos más. Estamos hace un año y medio sin trabajar. Recién estamos saliendo a flote, teniendo un poquitito de esperanzas de que ya no vamos más a pérdidas después de tanto tiempo. Escuchar a políticos diciendo burradas… Ya no podemos más”, agregó.

Y adelantó que este miércoles se reúne la Federación de Agencias de Viajes con el Banco Central para evaluar la medida y analizar si existe una forma de revertirla o modificarla. “Hace un año y medio nos dedicamos a reprogramar viajes. Además, de la pandemia el culpable fue el turismo, de que no haya reservas el culpable es el turismo. Ya nos cansan”, lanzó la empresaria en respuesta a las declaraciones de algunos funcionarios.

Desde el sector aseguran que se ven señalados como "los culpables" de dañar la economía del país Horacio Córdoba - Archivo

Por último, insistió: “Que no sigan diciendo que el turismo es quien daña a la economía cuando la realidad es que podrían aprovechar este momento para atraer turistas del exterior. En vez de dedicarse a fomentar la llegada del turismo receptivo, se dedican a seguir destruyéndonos. No tiene nombre”.