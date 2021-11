La prohibición de financiar la venta de pasajes indignó a las líneas aéreas: “Otros países se abren y aquí nos seguimos aislando”

El Banco Central anunció que queda prohibido, desde las 00 de este viernes 26, la venta en cuotas de pasajes, alojamiento o el pago de cualquier servicio turístico en el exterior. Ante esta noticia, la Cámara de Compañías Aéreas en Argentina (Jurca) emitió un duro comunicado para manifestar su “desconcierto, preocupación y repudio” ante estas restricciones. “Nada de esto fue consultado ni anticipado como posible con nuestra industria”, se lee en el documento, y estas palabras toman aún más dimensión siendo que este viernes se realiza el Black Friday y muchas compañías planeaban ofrecer descuentos en pasajes y hotelería. Aerolíneas Argentinas forma parte de esta Cámara, pero no adhiere al comunicado.

Además, mediante este texto, las empresas del sector explican que venían pidiendo conversar con el Gobierno para poder volver a operar con normalidad -dado que aún rigen en este sector ciertas normativas por la pandemia del coronavirus-, pero que no obtuvieron respuesta. “Tan solo hace días, desde Jurca habíamos pedido reunirnos con el Ministro de Turismo y el jefe de Gabinete, Juan Mansur, para que se levantaran las actuales restricciones para permitir programar nuevas frecuencias. Es lamentable que habiendo pasado más de un año de pandemia, donde la industria ha pedido reuniones y mesas de trabajo con las autoridades, incluso Jefatura de Gabinete, no se escuche a este sector que directa e indirectamente genera miles de puestos de trabajo y sostiene a familias ARGENTINAS cuyos ingresos provienen del mismo”, remarcan indignados.

Por las restricciones que aún persisten, la cantidad de vuelos que pueden operar está limitada dado que debe haber media hora de separación entre vuelo y vuelo en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza y en el Aeroparque Metropolitano Jorge Newbery. Esto afecta sobre todo a la dinámica en los horarios premium, tal como cuenta a LA NACION Diego García, Director General America Air Europa, quien puntualiza: “Antes entre las 6 y las 10 de la mañana entraban 20 o 25 vuelos, y hoy no entran más de 8. Eso hace que compañías que vuelan en ese horario porque su casa matriz operan llegando a esa hora, no lo pueden hacer y entonces el país tiene menos frecuencias”.

Además, en el texto emitido por Jurca señalan también que siguen “sin tener vuelos aprobados a partir del próximo 1° de enero 2022 por lo que los pasajeros que quisieran venir aún no tienen asegurado su eventual regreso a partir de esta última fecha”. Sumado a esto, hacen énfasis cómo los daña la política impositiva: “Solo en nuestro país, en los últimos tiempos debemos tener presente que sobre el valor de la tarifa hoy se aplica el 30% del Impuesto PAIS, 35% de Percepción + 7% de DNT (Imp de Turismo) + 45% de Financiación = 117% sobre el valor de la tarifa”. Y remarcan: “Si no hay pasajero emisivo la ecuación no funciona solo con receptivo. Simplemente no se sostiene una operación donde no exista un cierto equilibrio entre estos”.

Según sostienen desde la entidad, esto es “un nuevo golpe” a su industria, la cual “aún está en etapa de recuperación de la peor crisis de su historia”. Y proyectan: “Sin duda los planes de crecimiento, incrementar frecuencias y traer turistas y divisas al país, recibirán un impacto negativo directo e inmediato. Menos vuelos significaría menos turismo y menos turismo resultará en menos vuelos domésticos. Medidas de estas características lesionan a todas las actividades conexas al transporte aéreo internacional como Aeropuertos, Agencias y Operadores turísticos, empresas de Rampa, etc)”.

En línea con esto, cabe puntualizar que Latam Argentina, Qatar, Air New Zealand y Norwegian se fueron del país. Además, hay empresas que suspendieron sus actividades en el país y aún no retomaron las operaciones. Ese es el caso de Emirates y Ethiopian, que siguen sin volar y todavía no precisaron cuándo lo harán; y Gol, Azul y British, que arrancarían a operar en diciembre.

Jurca es una entidad formada en 1981, que agrupa a más del 90% de las aerolíneas nacionales y extranjeras de transporte de pasajeros y carga que operan desde y hacia la Republica Argentina. De esta manera, las firmas aéreas que la componen son las siguientes: “Aerolíneas Argentinas, Aeroméxico, Air Canada, Air France, Air Europa, Alitalia, American Airlines, Avianca, Boliviana de Aviación, COPA Airlines, Cubana de Aviación, Delta Air Lines, Emirates, Federal Express, GOL, Iberia, KLM, Latam, Lufthansa, Sky Airline, Swiss, Turkish Airlines, United Airlines y UPS.