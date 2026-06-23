El desempleo fue del 7,8% en el primer trimestre; hoy juegan Inglaterra y Portugal

Se oficializó la sesión convocada por la oposición en Diputados para tratar el caso Adorni. Fue citada a partir de las 14. El temario incluye proyectos sobre pedidos de informes e interpelación al Jefe de Gabinete. Por estas horas sería complicado lograr el quórum de 129 legisladores, ya que se espera que el oficialismo cite a comisiones para tratar los proyectos referidos a Adorni y de esa forma desactive la participación de algunos aliados en la convocatoria.

El desempleo se ubicó en el 7,8% en el primer trimestre. Descendió respecto del 7,9% de igual periodo del año pasado, y en la comparación con el trimestre anterior subió 0,3 puntos porcentuales. Impacta a 1,8 millones de personas. La tasa de desocupación está definida por las personas que no tienen ocupación, están disponibles para trabajar y buscan empleo activamente.

Una familia del AMBA necesitó más de 280.000 pesos en junio para cubrir gastos de luz, gas, agua y transporte. La canasta de servicios aumentó 10,1% respecto a mayo y 54% interanual. Un informe de la UBA lo atribuye a la combinación de subas de tarifas en todos los servicios y la mayor demanda energética por el invierno.

El mundo sigue hablando de Messi. El capitán de la selección argentina no para de recibir elogios de la prensa internacional y de colegas después de otra actuación deslumbrante en el Mundial. Leo, que mañana cumple 39 años, lleva cinco goles en solo dos partidos. “Estamos presenciando la historia”, posteó la cuenta de los Guinness, que homologó cuatro récords rotos por Leo en un solo partido.

Juegan la segunda fecha las selecciones de los grupos K y L, y se viene la tercera fecha. A las 14, Portugal juega contra Uzbekistán en Houston. Desde las 17, Inglaterra se mide ante Ghana en Boston. A las 20, Panamá y Croacia en Toronto. Y a las 23, Colombia-República Democrática del Congo en Guadalajara.

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