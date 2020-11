"Fue una pesadilla": el crudo relato de la madre de Abigail Jiménez

Carmen, la mamá de Abigail Jiménez, la niña de 12 años enferma de cáncer a la que su padre debió trasladar en brazos para ingresar a Santiago del Estero, habló sobre su dura experiencia

En las últimas horas, el caso de Abigail Jiménez, la niña de 12 años enferma de cáncer a la que su padre llevó en brazos para ingresar a Santiago del Estero porque las autoridades los retuvieron en la frontera, conmocionó a todos. Después de que Diego Jiménez contara que su hija había quedado "traumada" tras el episodio, ahora su madre Carmen se pronunció al respecto.

Abigail había viajado, junto a sus padres Carmen y Diego, de Santiago del Estero a Tucumán para llevar a cabo su tratamiento, dado que es paciente oncológica desde hace cinco años, cuando le detectaron un tumor en la pierna izquierda. Pero cuando querían volver a Santiago, las autoridades los retuvieron en la frontera hasta que el padre decidió cargarla en brazos para ingresar a su provincia, imagen que quedó registrada en un dramático video que grabó Carmen y se volvió viral.

Después de la popularidad que adquirió el caso, la mujer agradeció "todo el apoyo" que recibió su familia y contó que vivieron "una pesadilla". "Nos dijeron que no podíamos entrar porque no teníamos permiso para circular, pero yo no puedo saber qué día se va a enfermar mi hija", comenzó en diálogo con Radio Mitre.

Carmen explicó que debieron viajar a Tucumán para que los médicos atendieran a Abigail, en tanto su hija "tiene el tumor crecido en su pierna izquierda". A raíz de su propio caso, pidió que las autoridades "tengan piedad" con los permisos de circulación cuando las causas están vinculadas a temas de salud.

Además, describió en detalle su llegada a la zona de control fronterizo cercana a las Termas de Río Hondo, donde fueron detenidos por la policía. "Le rogábamos que nos dejara pasar, además estaba lleno de moscas", rememoró Carmen.

Según explicó, la familia solo se traslada hacia Tucumán "cuando es muy necesario, porque entendemos que es una paciente de alto riesgo". Y contó que "estos días fueron de llanto, mi hija estaba muy dolida".

Por último, reconoció que nadie se comunicó con ellos para pedirles disculpas después de lo ocurrido y sostuvo que se acercaron tres móviles policiales para pedirles que cumplieran con la cuarentena.

Días atrás, Diego, el padre de Abigail, también había hablado sobre lo sucedido. "Le dije [a Carmen] que grabe lo que me estaban haciendo porque no es la primera vez que me pasa", dijo en Terapia de noticias, por LN+.

"Necesitaba que todos sepan lo que estaban haciendo con mi hija. Ha quedado traumada con todo lo que pasó. Cada vez que se levanta dice que 'los policías son malos'", narró con crudeza.

"No nos comprendían y no nos dejaban pasar, y mi hija lloraba. Pasaron 20, 40 minutos y no me daban una solución. Pasó una hora y no me daban solución, nada. Seguí esperando hasta que decidí levantarla y llevarla caminando", expresó. "Tenía la herida, había moscas y me daba miedo que se infecte. No veía la hora de sacarla de ahí", añadió Diego.