El desopilante error que cometió en redes el ganador de un premio Nobel

Peter Doherty tuiteó por error una búsqueda que era para Google y su posteo se viralizó

Publicar por error una búsqueda de Google en una red social es un error que se da con bastante frecuencia. Y ese posteo equivocado puede tener una repercusión más hilarante cuando se trata de un científico ganador de un Premio Nobel.

Este es el caso del profesor australiano Peter Doherty (sin parentesco con el músico Pete Doherty) quien tuiteó "Horas de apertura de Dan Murphy", en referencia al horario en que están abiertas las sucursales de esa cadena de licorerías. La mayoría de las tiendas de Dan Murphy están abiertas entre las 9 y las 21.

El inmunólogo de Melbourne, Australia, ganó el Premio Nobel de Fisiología y Medicina en 1996 y conjuntamente con Rolf M. Zinkernagel en 1996 y fue nombrado Australiano del Año en 1997.

De hecho, la investigación de Doherty se centra en el sistema inmune y su trabajo por el que ganó el Nobel describió cómo las células inmunes del cuerpo protegen contra los virus. El instituto que él fundó fue uno de los primero organismos científicos que investigó el coronavirus .

En menos de 24 horas, el tuit de Doherty acumuló más de 10.000 "Me gusta", cientos de comentarios y más 1500 retuits. En muchos casos, los usuarios coincidieron en que la "búsqueda" del profesor está estrechamente vinculada con la vida en cuarentena, porque muchos esperan un trago luego del trabajo. Una especie de "after office in house".

Como recibió una devolución cálida de los tuiteros, Doherty anunció que a partir de ahora se compromete a hacer todas sus preguntas pertinentes en red sociales.

"Muchas gracias, justo lo que estaba tratando de averiguar. ¿Por qué molestarme con Google, dónde quería estar, cuando hay tanta ayuda disponible a través de Twitter?", tuiteó.

Actividades de investigación de Covid-19

Según el Instituto Doherty , fundado por el profesor Peter Doherty, fue el primer establecimiento en cultivar el virus fuera de China y compartirlo con laboratorios de salud pública a nivel nacional y con la Organización Mundial de la Salud (OMS).

De acuerdo con la información publicada en el portal del Instituto Doherty, el martes 28 de enero, solo unos días después de diagnosticar el primer caso positivo de coronavirus novedoso de Victoria, los científicos del Instituto Doherty confirmaron que habían cultivado el virus con éxito en el laboratorio.