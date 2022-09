El destino de la costa que sumó casas en alquiler y ya tiene una sorprendente demanda para el verano

CARILÓ.— Dos temporadas atrás se sobrellevó con calma la dura prueba tras meses de encierro, restricciones para viajar más que exigentes y entonces el temor todavía vivo de un nuevo brote. Los primeros pasos de la pospandemia activaron a mediados del año pasado un boom de reservas que derivó en literal récord de ocupación y consumo. Y con el coronavirus casi como un mal recuerdo, en el olvido los barbijos y un escenario económico que encarece cualquier destino fronteras afuera, estas playas palpitan una temprana y más que sorprendente demanda de propiedades para los primeros meses de 2023.

Las vacaciones de invierno solían ser punto de partida para las primeras consultas pero, de manera inesperada, hace casi tres meses que propietarios e inmobiliarias debieron anticipar la actividad y empezar a definir precios para clientes decididos a asegurarse su lugar de vacaciones con mayor anticipación que de costumbre.

Se calcula que los ajustes para la próxima temporada promedian un 15% con respecto de la anterior Mauro V. Rizzi

Siempre con valores en dólares que vuelven a ser particularidad de este destino y ajustes que promedian un 15% con respecto a la temporada anterior, a la fecha se puede asegurar que más de la mitad de la cartera de inmuebles en alquiler para el verano ya tienen cliente asegurado para enero. Este ritmo está apenas por encima de los registros que los mismos operadores habían logrado a similar fecha del año anterior.

La buena noticia es que la oferta de propiedades en este bosque junto al mar se vuelve a ampliar a partir de la finalización de obras de viviendas particulares que estaban en ejecución y se habían paralizado durante la obligada y prolongada pausa sanitaria de 2020, a las que se sumaron otras que se iniciaron desde el año pasado y estarán listas antes de Navidad para que las disfruten sus dueños o primeros inquilinos.

Se estima que unas 30 casas se estrenarán para este verano en Cariló entre más de un centenar iniciadas en algún momento de los últimos tres años, según datos recabados por LA NACION de fuentes del municipio de Pinamar.

Se estima que habrá unas 30 casas a estrenar este verano Mauro V. Rizzi

Este balneario tiene de otoño a primavera características de verdadero obrador con el movimiento de transporte de materiales, camiones repletos de mezcla para hormigón y cientos de obreros que apuran el ritmo de trabajos porque, por reglamentación municipal, el período de mayor movimiento turístico los obliga a suspender tareas desde inicios de diciembre hasta fines de marzo.

“La demanda arrancó antes de lo habitual y nos anticipa que será otra buena temporada con turismo que nos vuelve a elegir por sobre opciones del exterior”, explicó a LA NACION la responsable de Constructora del Bosque, Silvia Melgarejo. Ya alquiló más del 50% de la cartera de propiedades que tiene a la fecha, lista que reconoce demorada por dueños que terminan de definir si la usarán ellos o buscarán algo de rentabilidad.

Clientes consultados por LA NACION reconocen que han tomado contacto con propietarios de inmuebles que alquilaron el año pasado y algunos les han pedido valores por encima de ese 15% de aumento en dólares, que parece marcar el punto de acuerdo más aceptado por ambas partes. Como en tantos rubros de la economía, el contexto inflacionario expone precios muy diferentes para productos que son similares.

Números que pueden asustar

Los números que se manejan aquí pueden asustar a quien desconoce o no es habitué del mercado. Una quincena de enero en una casa de tres ambientes tiene un piso de 3000 dólares, aunque haya poco en esa franja. Si tiene piscina y un dormitorio más el punto de partida es casi el doble. Y todo dependerá de estado y ubicación. El pico de valores siempre está con salida directa al mar y anda por cinco cifras grandes.

El período de mayor movimiento turístico obliga a suspender las obras en ejecución Mauro V. Rizzi

El actual desarrollo inmobiliario de Cariló se advierte en el casco urbano, tanto nuevas casas como ampliaciones y mantenimiento. Pero luce aún más contundente en los últimos loteos que se habilitaron sobre el frente sur, más allá de la calle Constancia, su primer límite original. Profesionales del ramo confirmaron que mayoría de esas unidades son casas importantes, de más de 250 m² cubiertos.

“El verano pasado fue excelente, un verdadero récord, y lo que se perfila con la actual demanda es que lo que vendrá será también muy bueno”, señaló Jorge Santamarina, uno de los responsables de la inmobiliaria que lleva su apellido.

La oferta de propiedades en alquiler se terminará de definir, esperan en el sector, hacia mediados del mes próximo. Creen que estará más clara y completa antes del fin de semana largo de octubre, fecha que siempre es muy movilizadora de turistas y oficia como termómetro para palpitar la temporada turística que se viene.

Hay dueños que dudan todavía porque no tienen resuelto si veranearán aquí o lo harán en otro destino, caso en el que alquilarán su casa en la costa. Otros ya saben que van por el negocio pero especulan con una definición más fina de precios, tanto de costos como el tipo de cambio, para no sentirse que quedaron retrasados frente a eventuales subas generalizadas hacia fin de año.

Las casas más buscadas son las más lujosas y mejor ubicadas Mauro V. Rizzi

En cuanto a las casas nuevas, Melgarejo arriesga por experiencia que pocas saldrán en alquiler. “En general, las usan los propietarios al menos los dos o tres primeros años”, asegura. El que construye es casi siempre un veraneante habitué, por lo que de todas maneras se suma a la oferta la vivienda que antes alquilaba. Así como, también habrá unidades flamantes que buscarán inquilinos porque corresponden a pura inversión inmobiliaria.

A diferencia de otros tiempos no muy lejanos, la construcción en marcha no tiene foco en los complejos multifamiliares que proliferaron en la primera línea de playa y cercanías de este balneario durante las últimas tres décadas. Ya no hay lotes disponibles y las futuras oportunidades asoman en los nuevos loteos, donde hay proyectos que están presentados en la municipalidad pero aún no tienen autorización.

La demanda de esas cabañas y apartamentos con servicios también está activa. Operadores del ramo confirman a LA NACION que los ajustes de precios, en estos casos en pesos, llegan hasta 95% con respecto al año anterior. Ya hay buena cantidad de reservas confirmadas y con una particularidad: las más buscadas y primeras confirmadas son las más lujosas y mejor ubicadas, con vista y salida directa a la playa.