El dramático testimonio de un hombre que usó una moto de agua para rescatar decenas de personas en Bahía Blanca: “Vi gente que iba flotando muerta”

El temporal y las inundaciones que se registraron en Bahía Blanca desde el viernes dejaron un saldo de al menos 16 personas muertas confirmadas, más de 100 desaparecidos y cientos de evacuados. Pero también mostraron la generosidad de miles de ciudadanos que donaron en las últimas horas para ayudar a los damnificados y, en especial, la valentía de aquellos que, en medio de la catástrofe, arriesgaron su vida para salvar a otros. Ese es el caso de Nicolás, un bahiense de 41 años que usó una moto de agua para rescatar a 40 personas y que sostiene que la cantidad de fallecidos es mayor a la notificada por las autoridades.

Entrevistado el martes por la noche en la pantalla de LN+, Nicolás contó que alrededor de las 10 de la mañana del viernes, incluso mientras aun aumentaba el nivel del agua en la ciudad y las localidades aledañas, un vecino se acercó para solicitar su ayuda al recordar que tenía una moto de agua. “Me golpeó la puerta con la Policía y me explicó que necesitaba la moto por la situación en la que se encontraba su barrio. Le dije que no tenía la mía, pero sí la de un amigo que no iba a tener problema en prestármela”.

Fue entonces que la engancharon en una camioneta y la llevaron hasta la entrada del barrio. “Vi que en el lugar el agua corría muy rápido”, recordó y especificó: “Había como un metro de profundidad y, en el centro de la tormenta, cerca de dos metros”.

Sin dudarlo, con el vecino (Lucas), su sobrino y otro grupo de personas, se lanzaron a recorrer el barrio inundado hasta encontrar sobrevivientes. “Lo primero que hicimos fue asistir a gente que estaba muy complicada. Uno de ellos era un chiquito de unos 10 años llamado Lucas que estaba agarrado de un árbol, con el agua de dos metros hasta el pecho. Me hizo señas y nos contó que estaba con su abuela de la mano, pero que la perdió. Estaba en shock y le dimos tranquilidad”, relató sobre el primer rescatado.

“Nos avisó que adentro de la casa estaban sus dos tías y su mascota. Miramos por un portón, por una rendija, y vimos que las personas estaban respirando entre el agua y el cielo raso, como en una película. Lo rescatamos y fuimos a buscar a las tías y a la mascota. Así fuimos haciendo con todas las personas que vimos”, sostuvo Nicolás desde la ruta que ingresa a la localidad de Cerri.

Nicolás con la moto de agua en Bahía Blanca

Si bien no llevó un recuento preciso de las personas que lograron asistir, estima que se tratan de alrededor de 40. Pero además, tampoco dudó en rescatar animales, en particular perros que metía dentro de su campera. “Éramos un montón de personas del barrio ayudando. Entre todos. Somos todos superhéroes, no uno solo. Todos son héroes. Los ciudadanos”, remarcó.

Nicolás, que perdió su negocio en la inundación, sostuvo que las víctimas mortales de la catástrofe son más de 16, cifra confirmada por las autoridades. “ Iba con la moto de agua esquivando autos, troncos, electrodomésticos, gente muerta, ropa ”, describió acerca de lo que llegaba a ver desde la moto acuática e insistió: “No entiendo por qué se está mintiendo. Esto es una catástrofe de verdad”.

“Tuve la suerte de poder ayudar y soy una cara visible (dado que se viralizaron los videos de sus rescates en redes sociales). Rescaté mucha gente y vi muchas personas muertas, y mi sobrino también. Vi gente que iba flotando muerta. Entre nosotros vimos solamente 11 personas. De un geriátrico rescatamos 30 abuelitos. No sé por qué quieren minimizar todo esto”, cuestionó.

Asimismo, apuntó contra la categorización de “desaparecido”. “Se inventó en el 78, pero ya caducó. Ahora le dicen “desencontrado”. Pero eso es cuando nos juntamos a tomar un café y no nos encontramos. Pero no puede haber 300 personas “desencontradas”. Eso no existe. La abuela del nene desapareció. Se la llevó el agua y no apareció”, exclamó y reflexionó: “Debemos ser el pueblo más olvidado de la provincia de Buenos Aires”.

LA NACION