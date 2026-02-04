LA NACION

El emotivo mensaje de la mamá de Bastián tras confirmar que su hijo despertó del coma: “Jamás dudé de tu fortaleza”

Macarena Collantes le dedicó un breve mensaje a través de sus redes sociales luego de que el menor abriera los ojos; “Me hiciste la mamá más feliz del mundo”, expresó

A casi un mes del choque entre la camioneta y el UTV en La Frontera de Pinamar, Bastián salió del coma. Macarena Collantes, su madre, confirmó la noticia en sus redes sociales, con un emotivo mensaje. “Jamás dudé de tu fortaleza”, afirmó.

A través de las historias de su cuenta de Instagram, la mamá del niño escribió: “Gracias, Dios. Hijo, jamás dudé de tu grandeza y fortaleza. Me hiciste la mamá más feliz del mundo. Basti despertó, nos reconoció, nos regaló muchas sonrisas y caritas de enojado”.

Horas antes de que despertara del coma, el menor había sido intervenido en una operación que resultó favorable para su estado de salud. “La válvula quedó funcionando perfectamente. Estoy muy orgullosa de vos, hijo. No tengo palabras para describir lo increíble que sos. Te amo, Basti. Sos un campeón”, había manifestado su madre en redes sociales.

