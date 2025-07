¿El frío desmiente el cambio climático? Qué dice la ciencia sobre los comentarios en redes durante la ola polar

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) condensó los datos promediados de las temperaturas del junio pasado. Ese que en el Área Metropolitana de Buenos Aires significó nieve y heladas riesgosas para la salud. Y la conclusión es que en el país no se rompió ningún récord: es el 14° junio más frío desde 1961.

A pesar de ello, en redes sociales, varios usuarios alzaron su espada en contra del calentamiento global. Prueba de ello era el frío que sintieron. ¿Pero qué dice la ciencia sobre esto? ¿Si hace frío no hay crisis climática? ¿Es un complot del marxismo?

Ha quedado en evidencia, una vez más, que el marxismo mintió cuando inventó la consigna del calentamiento global, y que su objetivo era solo perjudicar al capitalismo-liberal mediante propaganda falsa. pic.twitter.com/eTFa6WvZ6R — Carlos Maslatón (@CarlosMaslaton) July 1, 2025

Aquí tenemos que entender, primero, que sentir frío en Buenos Aires no significa que el país entero haya vivido anomalías por bajas temperaturas. El pasado se posicionó como el 14° junio más frío de los últimos 64 años. Entre 1961 y 2025, el año con más frío anómalo cayó en el país en 1967, y después en 1984.

Ranking de temperaturas bajas en Argentina SMN

Es verdad que este año, dentro del territorio, hubo anomalías de temperatura fuera de lo común durante todo el mes. En particular, en el litoral y el norte de la provincia de Buenos Aires, hizo un frío que no se vive normalmente. Pero en contraste, en la región patagónica, el termómetro registró números más benévolos de los convencionales. Fue un mes particularmente cálido para gran parte del país, a excepción de los últimos diez días, en los que, sí, todo el territorio se pintó de azul.

Temperaturas anómalas registradas desde 1961 hasta el 2025 SMN

Y aunque los vaticinios de récord se desinflaron para el mes pasado, más de una persona puede pensar que el frío no se compagina con un contexto de alza de temperaturas. Que los gráficos del SMN no muestran una tendencia de calentamiento progresivo. Las barras rojas y azules no parecen caminar en un sentido claro. ¿Dónde está el calentamiento global? ¿Dónde está el cambio climático?

Para responder a esta pregunta es clave cambiar la escala. No es solo en la Argentina y tampoco en Buenos Aires en donde estos cambios se expresan. Mientras hay una ola polar en la Argentina, Estados Unidos y Europa registran olas de calor extremo. Es un alza en las temperaturas que se miden en distintos puntos de la tierra. Las estaciones meteorológicas del planeta las vierten en una red coordinada por la Organización Meteorológica Mundial y ahí se condensan los datos.

Es por eso por lo que la National Oceanic and Atmospheric Administration de Estados Unidos, el Observatorio de la Tierra de la NASA, o el programa Copernicus de la Unión Europea registran el mismo aumento progresivo de las temperaturas medias globales. En otras palabras, el promedio de cada año, del promedio de temperaturas -la media entre el calor y el frío- de todas las estaciones meteorológicas del mundo, registra que cada vez hace más calor. ¿Esto significa que podemos ir despidiéndonos de los inviernos?

El frío no se va a acabar, aunque sí se están provocando cambios en el clima en todo el mundo. Una atmósfera más caliente se comporta distinto a una atmósfera más fría. El comportamiento tanto en la temperatura como en la humedad, las corrientes de viento y las lluvias de todo el mundo está cambiando a un ritmo acelerado. A esto es a lo que científicos de todo el mundo se refieren con el cambio climático.

“Los estudios muestran que gracias al calentamiento atmosférico, el clima tiende a ir cada vez más seguido a los extremos. Pero eso, las olas de frío, aunque menos frecuentes, siguen existiendo y son extremas cuando suceden. Y se sabe por qué: por el debilitamiento del viento de jet polar”, explicó un experto del SMN, que prefirió no ser nombrado.

Estas son corrientes veloces que circulan tanto en el Ártico como en la Antártida. Son parecidos a ríos de viento que fluyen de oeste a este y rodean tanto al hemisferio norte como al sur. Sus ondas se mueven de forma tal que normalmente contienen el frío en los polos.

Pero el cambio climático ha debilitado esas corrientes, y ha provocado que las dinámicas que ese aire frío tiene con corrientes de aire caliente oscilen: brazos de frío antártico ahora llegan más al norte, pero a la par, en sitios relativamente cercanos también se elevan las temperaturas. Según fuentes del SMN, una de las razones por las que vivimos el frío de los últimos días se debe a este fenómeno que se vive en el polo norte y sur.

“Estos extremos vienen en pares. Mientras una región puede estar experimentando temperaturas anormalmente cálidas, solo necesitás mirar hacia el este, aguas abajo, y probablemente enfrenten condiciones climáticas opuestas. Que estés viviendo una sequía o una inundación depende en gran medida de dónde te encuentres respecto de la trayectoria de las ondas de la corriente de jet polar: si estás en la parte de la onda donde los vientos descienden desde el noroeste, lo más probable es que tengas condiciones secas y cielos despejados”, comentó la Dra. Francis en una publicación del Consejo Ártico de la NASA, científica atmosférica senior en el Centro de Investigación Climática Woodwell, Estados Unidos, refiriéndose a lo que sucede en el hemisferio norte.

¿Por qué el cambio climático es impulsado por el ser humano?

Hay dos hechos que son consenso para la mayoría de los científicos y gobiernos del mundo. Primero, que la temperatura global está aumentando, y segundo que esto corresponde al aumento de la concentración de dióxido de carbono (CO2) y de otros gases de efecto invernadero.

Según la NASA, hoy tenemos 431 partes por millón de CO2 en el aire, y la temperatura aumentó 1,5° C con respecto a la época previa a la industrialización. Esta comparación es clave, pues los científicos atribuyen este aumento de concentración de gases a la actividad humana, especialmente la de los últimos 150 años.

Y aunque 1,5° C parezca poco, este cambio no se había registrado de forma tan veloz, al menos en los últimos 2000 años y representa modificaciones en los climas de todo el mundo. Además, según expertos, la tendencia de la temperatura sigue en aumento.

El último reporte del Grupo I del IPCC, que congrega a cientos de científicos de todo el mundo, se basa en esto para modelar cinco escenarios distintos. Rutas que el planeta podría recorrer dependiendo de las decisiones que el ser humano tome; todo gira en torno a si aumentamos o reducimos nuestras emisiones.

Hay dos escenarios optimistas, uno intermedio y dos pesimistas. Y el mundo está siguiendo una trayectoria de emisiones de gases de efecto invernadero altas [o sea un escenario pesimista]. Si bien algunos países están bajándolas, en términos generales siguen creciendo y mucho. Así lo aseguraron a LA NACION expertos en meteorología.