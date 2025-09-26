Hay alerta naranja y amarilla por tormentas y vientos fuertes para este viernes 26 de septiembre: las provincias afectadas

Después de una semana con temperaturas estables en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que este viernes 26 de septiembre se esperan condiciones adversas en distintas regiones del territorio nacional. Así, emitió una serie de alertas naranjas y amarillas por tormentas y vientos fuertes para sectores del sur, centro y norte del país.

Según el parte publicado por el organismo dependiente del Ministerio de Defensa, las zonas afectadas por la alerta naranja por vientos intensos serán San Luis, Córdoba, San Juan, La Rioja y Catamarca, donde se esperan velocidades aproximadas de entre 50 y 75 kilómetros por hora y ráfagas que podrían alcanzar los 100. En tanto, el SMN señaló que estos fenómenos meteorológicos son peligrosos “para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente”.

En esta línea, la advertencia de nivel amarillo por vientos fuertes regirá en varios sectores del país: la zona costera de Chubut, el oeste de Río Negro y Viedma y La Pampa, San Luis, Mendoza -donde también se emitieron avisos por vientos Zonda-, Córdoba, Santiago del Estero, San Juan, La Rioja, Catamarca, Tucumán y Salta. En estos casos, los fenómenos meteorológicos podrían ocasionar “daños y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.

Mapa de alertas para este viernes 26 de septiembre

En las provincias bajo aviso amarillo por vientos se anticipan velocidades aproximadas de entre 40 y 60 kilómetros por hora y ráfagas que podrían alcanzar los 90, mientras que en el área cordillerana se esperan vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 75 kilómetros por hora con ráfagas que pueden superar los 100.

Por otro lado, el organismo publicó una alerta amarilla por tormentas intensas, la cual afectará a La Pampa, Mendoza, San Luis, Córdoba y La Rioja, donde se prevé una “abundante caída de agua en cortos períodos de tiempo, actividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas que pueden alcanzar los 90 kilómetros por hora de manera puntual”. Además, se esperan valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mililitros.

A su vez, para el oeste de Buenos Aires -a partir de Olavarría y San Carlos de Bolívar- y el este de Río Negro -desde Valcheta-, el organismo emitió una alerta amarilla por lluvias “persistentes de variada intensidad”. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 mililitros, pudiendo ser superados en forma puntual, y no se descartan tormentas aisladas embebidas", declaró el SMN.

El tiempo en el AMBA

En vísperas del fin de semana, el SMN informó que la temperatura en la ciudad de Buenos Aires rondará en 17°C, en la misma línea que durante los últimos días. Se esperan mínimas de 12°C y máximas de 22°C, el cielo estará mayormente nublado durante toda la jornada, los vientos del sector este tendrán velocidades aproximadas de 12 kilómetros por hora y la humedad será del 74%. Luego, para el sábado se prevén lluvias.

El pronóstico completo para la ciudad de Buenos Aires

En el conurbano bonaerense se espera un pronóstico similar, aunque un poco más frío, con una media de 15°C, mínimas de 10°C y máximas de 20°C. En principio será una jornada ventosa, con el cielo mayormente nublado durante todo el día. Además habrá una humedad del 74%.

En tanto, el Servicio Meteorológico emitió el pronóstico para el resto del país, donde la temperatura rondará entre 14°C y 25°C en Córdoba, 13°C y 34°C en Tucumán, 15°C y 26°C en Santa Fe, 15°C y 26°C en Entre Ríos, 12°C y 30°C en Jujuy, 10°C y 28°C en Salta, 16°C y 27°C en Misiones, 17°C y 33°C en La Rioja, 18°C y 35°C en Santiago del Estero, 11°C y 28°C en San Luis, 12°C y 30°C en San Juan, 12°C y 28°C en Mendoza, 11°C y 18°C en Río Negro, 14°C y 18°C en Chubut y 7°C y 14°C en Santa Cruz.