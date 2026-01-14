El Gobierno dio de baja tres prepagas: cuáles son las empresas que no podrán brindar servicio

El gobierno de Javier Milei –a través de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS)– decidió dar de baja tres empresas que estaban inscriptas provisoriamente para operar como compañías de medicina prepaga.

La medida -publicada en el Boletín Oficial este martes- está enmarcada en el proceso de “reordenamiento del sistema de salud” que impulsa la SSS en la gestión libertaria.

“La SSS comunica a los usuarios de Entidades de Medicina Prepaga que se ha iniciado el procedimiento para proceder al rechazo de la inscripción definitiva [de las tres prepagas] en el Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga (Rnemp)”, indica el artículo 1 de la norma.

Las empresas que se darán de baja

Staff Médico S.A.

Sancor Medicina Privada S.A.

Obra Social del Personal Aeronáutico (OSPA)

Sancor Medicina Privada estaba vinculada al Grupo Sancor pero se trataba de una estructura antigua, ya que la obra social que opera ahora para los trabajadores de la empresa es la Asociación Mutual Sancor Salud. En tanto, Staff Médico S.A. fue adquirida por la Asociación Mutual Sancor, por lo que se canalizaron todos los clientes a una sola firma.

“Es una decisión voluntaria de nuestra empresa, solicitar el cese de registro de las entidades citadas por no contar a la fecha con población beneficiaria en los términos de la Ley 26.682. La publicación del citado edicto no genera afectación a la normal actividad prestada”, indicó Sancor Salud en un comunicado para transmitir tranquilidad a los usuarios.

Antecedentes

Con esta medida del Gobierno, suman más de 100 las empresas de medicina privada que fueron dadas de baja por distintas razones. En 2024, y en el marco del “reordenamiento del sistema de Salud que está llevando adelante el organismo”, se eliminaron prepagas que figuraban inscriptas, pero que no brindaban servicio.

A través de la Resolución 2438/2024 publicada en el Boletín Oficial del 11 de septiembre se indicó que estas empresas figuraban inscriptas provisoriamente, pero no habían presentado ningún tipo de documentación ante la Superintendencia.

Además, en noviembre de ese año, la Resolución 4309/2024 dio de baja otras 50 prepagas por irregularidades.