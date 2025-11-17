Desde este lunes aumenta el boleto de los colectivos en el AMBA casi un 10%

La Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía aprobó una actualización de las tarifas del transporte público automotor urbano y suburbano de jurisdicción nacional de casi un 10%, que comenzará a regir desde este lunes 17 de noviembre. La resolución 77/2025, publicada en el Boletín Oficial, establece un nuevo cuadro tarifario basado en la evolución del índice de precios al consumidor.

De acuerdo con los considerandos de la resolución firmada por el secretario de Transporte, Luis Octavio Pierrini, la medida se apoya en el procedimiento establecido por el Ministerio de Transporte en 2022 y modificado en 2024, que autoriza revisiones bimestrales con un tope equivalente a la inflación acumulada entre una actualización y la siguiente.

El nuevo cuadro tarifario distingue entre colectivos que recorren distancias cortas dentro del Área Metropolitana de Buenos Aires y aquellos que conectan tramos más extensos entre jurisdicciones.

En el primer caso se trata de las líneas que circulan dentro de la ciudad de Buenos Aires y el conurbano, en trayectos de hasta 27 kilómetros. Para ese segmento, el boleto costará $494,83 para recorridos de hasta 3 kilómetros; $551,24 entre 3 y 6 kilómetros; $593,70 entre 6 y 12 kilómetros; $636,21 entre 12 y 27 kilómetros; y $678,42 cuando superen esa distancia.

El segundo grupo abarca a los colectivos interurbanos. Allí se aplica un esquema mixto compuesto por dos elementos: un cargo fijo terminal de $164,62 y un componente variable de $25,15 por pasajero y por kilómetro. Con esa estructura, el boleto mínimo general en estos servicios asciende a $651,03. En ambos casos, los pasajeros que utilizan una tarjeta SUBE sin registrar abonan un monto mayor que los usuarios nominalizados.

El nuevo cuadro tarifario distingue entre colectivos que recorren distancias cortas dentro del Área Metropolitana y aquellos que conectan tramos más extensos entre jurisdicciones (Foto: Silvana Colombo)

La resolución también establece recargos diferenciales para los servicios expresos. Los que funcionan con la modalidad tradicional podrán incrementar sus tarifas hasta un 25%, mientras que los que circulan por autopistas tendrán habilitado un aumento de hasta el 75% sobre los valores generales.

La Subsecretaría de Transporte Automotor elaboró un informe por el que señaló que la variación del Índice de Precios al Consumidor del Gran Buenos Aires entre mayo y septiembre alcanzó un 9,72%. Esa cifra resulta de variaciones mensuales de 1,5% en mayo, 2,02% en junio, 1,87% en julio, 1,87% en agosto y 2,10% en septiembre y constituye el límite máximo autorizado para la actualización tarifaria que ahora se aplica.

El texto de la normativa publicada en el Boletín Oficial instruye a la notificar de la medida a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, a Nación Servicios —operadora del sistema SUBE— y a los gobiernos de la Ciudad de Buenos Aires y de las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Chaco, Entre Ríos, Neuquén, Río Negro, Salta, San Luis, Santa Fe y Tucumán.