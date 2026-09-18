El gobierno porteño prohibió a los deudores alimentarios apostar online

Una nueva medida del Gobierno de la Ciudad apunta contra los deudores alimentarios. La gestión porteña prohibió las apuestas online para aquellos que no cumplen sus obligaciones con sus hijos y figuran en el Registro Público de Alimentantes Morosos (RPAM). La medida se suma a otras iniciativas establecidas previamente como la prohibición a ingresar a partidos de fútbol y espectáculos masivos.

La ley fue aprobada por la Legislatura y establece que los deudores alimentarios no podrán abrir ni mantener cuentas activas ni realizar depósitos, apuestas o retiros en plataformas habilitadas por Lotería de la Ciudad (LOTBA).

La restricción aplica sobre los juegos de azar, de destreza y de cualquier otra modalidad por Internet. Para asegurar el cumplimiento de la medida, las empresas operadoras tendrán la obligación de consultar de forma automatizada y en tiempo real el RPAM antes de dar de alta a un usuario.

La restricción aplica sobre los juegos de azar, de destreza y de cualquier otra modalidad por internet Shutterstock

Si se detecta que un deudor alimentario tiene una cuenta activa, será suspendida y la empresa deberá notificar al Registro y a la Justicia de la Ciudad. Si las compañías incumplieran estos controles, recibirán sanciones.

El Registro de Deudores Alimentantes Morosos tiene 13.500 deudores, tanto de la Ciudad como de las 14 provincias que suscribieron convenios, y está a cargo del Ministerio de Justicia porteño.

“En la Ciudad, los deudores alimentarios no pueden entrar a estadios ni espectáculos masivos. Ahora, tampoco pueden hacer apuestas online. Es muy simple: si no cumplís con una obligación tan básica como alimentar a tus hijos, tenés consecuencias”, sostuvo el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.

El posteo de Jorge Macri sobre la nueva prohibición a deudores alimentarios Captura

Por su parte, el presidente de LOTBA, Jesús Acevedo, celebró la medida al destacar que “apunta a que el juego responsable también sea una herramienta para proteger los derechos de chicos y adolescentes”.

“Para nosotros es importante que el sistema de juego regulado pueda acompañar políticas que tienen que ver con la responsabilidad y con la protección de los menores de edad. Quien tiene una deuda alimentaria con sus hijos tiene una obligación que debe cumplir y no corresponde que pueda destinar recursos a las apuestas”, agregó.

La gestión local estableció una serie de prohibiciones para los deudores alimentarios a lo largo del tiempo.

Por un lado, quienes se encuentran en el RPAM no pueden sacar tarjetas de crédito, ni abrir cuentas corrientes o solicitar ni renovar créditos (en el Banco Ciudad); tampoco pueden tramitar la licencia de conducir (salvo la profesional), postularse a cargos públicos o ser candidatos ni participar en concursos y/o ser designados en cargos judiciales.

Control policial en la entrada a la cancha de Gimnasia y Esgrima de La Plata Santiago Hafford - LA NACION

Por otro lado, en mayo de este año, el Gobierno porteño prohibió a los deudores alimentarios a ingresar a estadios de fútbol.

La resolución agregó un nuevo grupo dentro de los casos alcanzados por las restricciones de acceso, por lo que, a partir de ahora, también podrán quedar impedidas de ingresar a estadios aquellas personas sobre las que pese una medida judicial o administrativa fundada en su inscripción en un Registro Público de Alimentantes Morosos o en sistemas equivalentes previstos por normativas locales.

El texto aclara que la restricción continuará vigente mientras permanezca la situación que originó la medida. La incorporación de este supuesto se suma a otros ya contemplados por el régimen, vinculados con hechos de violencia, alteraciones del orden público y delitos cometidos en el contexto de espectáculos deportivos.