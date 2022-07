En fotos: del elegante outfit de Selena Gomez a la zambullida de verano de Justin Bieber

Es pleno verano en el Hemisferio Norte y muchas celebridades de Hollywood están disfrutando de la arena, la playa y el calor. Otras andan de paseo por sus ciudades de residencia, como París y Nueva York. En los últimos días, los flashes encontraron en situaciones bien diferentes a Naomi Watts, Selena Gomez, Suri Cruise, quienes fueron vistas en modo más urbano; y a Millie Bobby Brown, Camila Cabello, Justin Bieber y Kate Hudson, quienes fueron captados en momentos de descanso y diversión junto al agua.

Otra de las celebridades que conquistó a los fotógrafos fue Paulina Rubio, quien se mostró encabezando un show en el Festival de Música del Orgullo de Long Beach, Los Ángeles.

Selena Gomez está dando de que hablar en su viaje a París. Después de ser captada saliendo del Hôtel de Crillon, con un conjunto de top corto a cuadros en blanco y negro y tacos blancos, los flashes la encontraron en la puerta de un restaurante, con un estilo más nocturno: vestido negro con chaleco haciendo juego. La actriz, como había hecho más temprano, se mostró muy simpática con sus seguidores que la esperaban para tomarse fotos.

Más allá de verse plena durante su estadía en París, su casa de California volvió a convertirse en escenario de vandalismo. Semanas atrás un sospechoso ingresaba al inmueble y prendía fuego un colchón en el que previamente había escrito el nombre de la actriz con sangre.

Selena Gomez en la puerta del restaurante Diep, en París Best Image/The Grosby Group

Detalle del look nocturno de Selena Best Image/The Grosby Group

Otra de las celebridades que fue vista en París fue Naomi Watts. La actriz y su novio, Billy Crudup, fueron captados por las cámaras mientras paseaban por la Place des Vosges. Ellos, como tantas otras estrellas, viajaron a la Ciudad Luz para asistir a la Semana de la Moda de Alta Costura. Para su paseo, Naomi eligió un vestido negro largo por debajo de las rodillas y un saco estampado, que combinó con sandalias bajas. Mientras que Billy también optó por un atuendo casual con una camiseta azul, gorra y bermudas.

Naomi Watts y Billy Crudup, de paseo por la Place des Vosges, en París KCS Presse/The Grosby Group

Del otro lado del Atlántico, las cámaras encontraron a una joven que fue it girl desde la cuna, Suri Cruise. La hija de Tom Cruise y Katie Holmes se mostró con un colorido vestido sin tirantes y unas ojotas haciendo juego, junto a un amiga en Nueva York. Fresca y distendida, la hija de actores sigue teniendo un look muy particular, aunque no muy parecido al de los tacos de cuando era más chica.

Suri Cruise, bien de verano, en las calles de Nueva York Backgrid/The Grosby Group

Por otro lado, están las estrellas que optan por días de diversión y de descanso en la playa.

Por ejemplo, Millie Bobby Brown, tras el éxito del final de la cuarta temporada de Stranger Things que fue muy bien recibido por todos los fanáticos, decidió vacacionar junto a su novio Jake Bongiovi en Italia. El destino elegido fue Cerdeña, donde se los vio súper acaramelados. Mientras que la actriz optó por una bikini de Louis Vuitton, una falda de malla verde, sandalias LV y un sombrero flexible para protegerse del sol, su novio, hijo Jon Bon Jovi, lució una camisa azul de verano con un estampado de margaritas y pantalones cortos a rayas.

En las imágenes que trascendieron se pudo ver los dos tatuajes de Millie: uno de flores en la espalda y otro en el lado derecho que dice RUTH, en honor a su abuela.

Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi, en Italia Backgrid UK/The Grosby Group

Italia parece ser uno de los destinos preferidos de las celebridades. En otra ciudad costera, pero en la costa Amalfitana fue vista Kate Hudson. La actriz, de 43 años, fue vista mientras caminaba a lo largo de las rocas, abriéndose paso con temor hasta el borde en Positano. La idea era poder tirarse al mar, algo que logró con éxito. No estaba sola, la acompañaban su esposo, Danny Fujikawa y su madre, Goldie Hawn.

Kate Hudson luce una atrevida bikini en Positano Backgrid UK/The Grosby Group

También en la playa, los flashes encontraron a Camila Cabello. La cantante fue tomada por sorpresa mientras caminaba por la arena de Coral Gables, en Florida. La cubana-estadounidense lucía un traje de baño con motivo animal print. Más tarde vio el atardecer junto a sus mejores amigas, quienes la acompañaron durante la jornada de descanso.

Camila Cabello en plena caminata por las playas de Coral Gables Backgrid/The Grosby Group

Justin Bieber, tras tener que suspender sus shows por un problema de salud, se recupera y se divierte. El cantante canadiense eligió una comitiva para pasarla bien: su esposa Hailey Bieber y sus amigos Lauren Scruggs, Jason Kennedy y Usher. Juntos pasaron un fin de semana largo en Idaho. Justin, quien recientemente reveló que sufre del síndrome de Ramsey Hunt, se veía relajado y feliz. Jugó en el agua, hizo chistes, besó a su esposa y hasta se tiró de un tobogán.

Justin Bieber, enfocado en su salud, se divierte en Idaho Backgrid/The Grosby Group

Por último, Paulina Rubio se cubrió de la bandera LGTB en el Festival de Música del Orgullo de Long Beach, California, en medio de un concierto histórico.