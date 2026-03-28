El Obelisco se iluminó de azul este viernes por la noche como punto de partida de una nueva edición de la llamada “Semana Azul”, una agenda de actividades que se desarrollará en todo el país para promover la concientización sobre el autismo y fomentar la inclusión.

El encendido, que se extendió entre las 20 y la medianoche, funcionó como un gesto simbólico para instalar el tema en la agenda pública en la antesala del 2 de abril, Día Mundial de la Concientización sobre el Autismo. Durante los próximos días se prevén intervenciones urbanas, campañas en espacios públicos, redes sociales y medios de comunicación, además de actividades culturales, educativas y deportivas.

Según datos difundidos por organizaciones vinculadas al sector, actualmente 1 de cada 31 niños recibe un diagnóstico dentro del espectro autista, una cifra que creció más de un 400% en las últimas dos décadas. En ese contexto, la iniciativa busca reforzar la necesidad de ampliar la información y promover una mayor comprensión social.

El Obelisco se iluminó de azul y dio inicio a una semana de actividades por la concientización sobre el autismo

La programación incluye, entre otras actividades, una jornada titulada “Miradas que conectan”, que se realizará en la Facultad de Derecho de la UBA, donde participarán referentes del ámbito y se presentará el cronograma completo de la semana. También se prevé la firma de un documento conjunto por parte de organizaciones.

Entre las propuestas abiertas al público se destaca la bicicleteada “Marea Azul”, prevista para el 2 de abril. La actividad partirá desde el Planetario porteño y recorrerá distintos puntos de la ciudad hasta finalizar en las inmediaciones del Teatro Colón, donde se llevará a cabo el acto central.

Además, habrá iniciativas en otras provincias, como carreras deportivas y acciones comunitarias, impulsadas por familias, organizaciones civiles, empresas y organismos públicos. En paralelo, distintos edificios y comercios adherirán a la campaña mediante la iluminación en color azul o la difusión de mensajes vinculados a la consigna #HablemosDeAutismo.

Según datos difundidos por organizaciones vinculadas al sector, actualmente 1 de cada 31 niños recibe un diagnóstico dentro del espectro autista Santiago Cichero/AFV - LA NACION

De acuerdo con el Ministerio de Salud de la Nación, el Trastorno del Espectro Autista (TEA) es una condición del neurodesarrollo que afecta la comunicación y la interacción social, y puede manifestarse de distintas formas según cada persona. Entre las señales de alerta se mencionan dificultades en el lenguaje, escaso contacto visual, comportamientos repetitivos y una limitada respuesta a estímulos sociales.

Las actividades de la Semana Azul, que se extenderán hasta comienzos de abril, buscan precisamente visibilizar estos aspectos y promover una convivencia más inclusiva, basada en la empatía y el respeto por las diferencias.