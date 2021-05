El peluquero Fabio Cuggini, contra las restricciones: “Yo voy a abrir igual, tengo que trabajar”

El peluquero Fabio Cuggini cuestionó en duros términos este viernes el confinamiento total que anunció el presiente Alberto Fernández para contener la segunda ola de coronavirus. A pesar del alcance de la medida, que incluye la suspensión de todas las actividades económicas por nueve días y el fin de semana del 5 y 6 de junio, sostuvo: “Yo voy a abrir igual, tengo que trabajar”.

En diálogo con CNN Radio, Cuggini manifestó: “Voy a abrir porque me rompí el alma toda la vida para crecer y progresar. Yo tengo que trabajar. Si no, que me manden la plata”.

El peluquero contó que tomó la decisión en un contexto en el que disminuyó la cantidad de clientes que asisten a su local a raíz de la segunda ola de contagios. “Por un lado, las personas no tienen un mango y, por otro, tienen miedo de salir a la calle”, aseguró.

Ante este escenario, consideró que las nuevas restricciones anunciadas por Fernández sumadas a la falta de asistencia estatal representan la antesala al “apocalipsis”.

“Los gastronómicos se están fundiendo todos y las peluquerías también”, se quejó Cuggini, e insistió: “Por eso voy a abrir, y cuando me vengan a a buscar les voy a preguntar (a los políticos) cómo hicieron la plata. A muchos los conocí pobres y hoy son millonarios, cuando yo me la pasé laburando”.

Atención!PELUQUEROS,PELUQUERIAS!

MUCHACHOS TENEMOS Q ESTAR JUNTOS!ESTO SE PUDRE!LAS PELUQUERIAS NOS FUNDIMOS!LOS POLITICOS CORRUPTOS SIGUEN COBRANDO!EL SINDICALISTA,NOS ROBA Y LES ROBA LA PLATA!

CENTRO D PATRONES Y CONFERDERANES TRUCHAS!Q SE VAYAN TODOS!

YO ABRO IGUAL!

CUGGINI pic.twitter.com/osZNmiC0rQ — Cuggini Fabio (@cuggini_fabio) May 21, 2021

La reacción de Cuggini se replicó este viernes entre los dueños de comercios de diferentes rubros que, golpeados por las restricciones adoptadas por el Gobierno en 2020, temen por la prolongación de un nuevo cierre duro más allá de los primeros días de junio, el cual los llevaría a un cierre definitivo.

En qué consisten las nuevas restricciones

Las medidas comunicadas el jueves por Fernández buscan limitar la circulación en todas las zonas del país que se encuadren en Alto riesgo o en Alarma epidemiológica.

Entre el sábado 22 y el 30 de mayo, incluirán la suspensión de las actividades sociales, económicas, educativas, religiosas y deportivas en forma presencial: solo estarán habilitados los comercios esenciales, los comercios con envío a domicilio y para llevar. En tanto, solo se podrá circular en las cercanías del domicilio, entre las 6 de la mañana y las 18.

Si bien entre el 31 de mayo y el 11 de junio se retomarán las actividades en el marco de las medidas vigentes, se dispondrá un nuevo confinamiento estricto el fin de semana correspondiente al 5 y 6 de junio.

En la Capital, en tanto, los comercios no esenciales continuarán abiertos, pero “deberán trabajar de la puerta hacia fuera”. Por eso, el área de servicios, como las peluquerías, no podrán abrir.

LA NACION