"Los virus no nacen, no se reproducen, no se alimentan y no mueren. Colonizan una célula y la obligan a producir más virus." Mónica Müller es médica y escribió el libro Pandemia en 2010. En este episodio de El primer café hace un recorrido por algunas de las grandes pestes de la historia: la gripe española de 1918, la gripe A en 2009 y sus similitudes con la pandemia del coronavirus .

¿Qué es esto?

El primer café es un podcast diario de noticias que producen LA NACION y Spotify . Dura unos 20 minutos, profundiza un tema para que entiendas un poco más qué está pasando en el mundo, y lo conducen Diego Scott y Carola Gil , con la producción de Karina Labraña y la edición de Leo Fernández . Se publica de lunes a viernes bien temprano en la mañana, pero lo podés escuchar cuando quieras accediendo a Spotify , o en LA NACION .