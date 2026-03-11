Pablo Toviggino declara hoy ante la Justicia; Javier Milei ya está en Chile para la asunción de Kast

La Cámpora evalúa marchar a Tribunales para acompañar a Cristina Kirchner en su declaración indagatoria. El martes la expresidenta deberá presentarse en Comodoro Py a declarar por la causa Cuadernos. Será la primera vez que declare en una causa desde que está detenida. La movilización en apoyo a la exmandataria se haría para insistir con la campaña Cristina Libre que viene sosteniendo el kirchnerismo.

Pablo Toviggino declara hoy ante la Justicia. El Tesorero de la AFA está citado a las 11 de la mañana en la causa por presunta retención indebida de aportes de la Asociación del Fútbol Argentino. Su presentación llega después de un planteo para anular las indagatorias que fue rechazado por la Justicia. Mañana será el turno de Chiqui Tapia, el presidente de la entidad.

Kast asume hoy la presidencia de Chile. Representa el giro político más pronunciado hacia la derecha desde el retorno a la democracia en 1990 en Chile. Kast llega al poder después de ganar en segunda vuelta con cerca del 60% de los votos frente a la oficialista Jeanette Jara. Milei ya está en Santiago para asistir a la ceremonia, pero Lula canceló su viaje sin dar explicaciones.

Estados Unidos bombardeó 16 embarcaciones iraníes cerca del Estrecho de Ormuz. Según la administración de Trump, eran utilizadas para colocar minas cerca del Estrecho. El republicano advirtió que habrá “consecuencias nunca vistas” si Teherán intenta minar el paso por donde circula cerca del 20% del petróleo mundial.

Sigue la fecha 10 del Apertura. Ayer, Independendiente y Unión empataron 4 a 4 en Avellaneda, mientras que Racing empató sin goles con Sarmiento. Tigre - Vélez y Newell’s - Platense terminaron ambos 1 a 1. Hoy se juegan 5 partidos.

Lo que hay que saber es un resumen de noticias que hace Brenda Brecher, y que se publica de lunes a viernes en dos ediciones, por la mañana y por la tarde; también tiene una edición de fin de semana. Lo encontrás en LA NACION y en Spotify, iTunes o YouTube, entre otras plataformas de audio. También está integrado en el Asistente de Google y en el de Amazon, Alexa, y es parte de la oferta de podcasts de LA NACION.