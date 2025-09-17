El reclamo al Gobierno de un decano de la UBA antes de la marcha: “Se está haciendo cada vez más difícil”

Luego de que Diputados haya dado el puntapié inicial para sostener dos leyes vetadas por el presidente Javier Milei que buscan garantizar el financiamiento de los hospitales pediátricos y de las universidades públicas nacionales, comenzó la concentración alrededor del Congreso. En la previa de la marcha, un móvil de LN+ dialogó con Pablo Evelson, decano de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA, quien aseguró que la situación “se está haciendo cada vez más difícil”.

Pablo Evelson, decano de la Facultad de Farmacia y Bioquimica de la UBA

“Los docentes estamos en una situación muy compleja”, aseguró Evelson. “La administración de las facultades se está haciendo cada vez más difícil en términos salariales”, detalló.

Pablo Evelson, decano de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA

Noticia en desarrollo