24 de noviembre de 2020

Transcurren los días y las polémicas declaraciones que realizó la ministra de Educación de la Ciudad, Soledad Acuña, contra los docentes, continúan bajo el ojo de la tormenta. Incluso, esta mañana, luego de que la funcionaria ratificara sus dichos, su par en Nación, Nicolás Trotta, volvió a reclamarle: "En vez de reflexionar, siguen profundizando la descalificación. Ha sido clara y ahora las reafirma".

En diálogo con Futurock.fm, Trotta dijo además que no volvió a conversar con Acuña luego de que la ministra dijera que muchos docentes militan en las escuelas y que no tenían suficiente educación. "Lo que me preocupa de Soledad son sus declaraciones tan dolorosas y discriminatorias. Nunca es tarde para reflexionar", indicó el funcionario nacional.

