El “rey de La Salada” aseguró que instalará una feria en la autopista Rosario-Córdoba

Jorge Castillo, más conocido como “el rey de La Salada”, anticipó que instalará una nueva feria en algún predio de la autopista Rosario-Córdoba. “Cuantos más pobres hay, la gente se tiene que vestir con nosotros”, advirtió el hombre, que a pesar de que se encuentra bajo prisión domiciliaria, aseguró que tiene que “viajar” a ver los predios, para determinar en qué provincia se instalará.

“Muy pronto, en la autopista Rosario-Córdoba, ahí vamos a hacer una sucursal. No puedo decir dónde. Hay tres propiedades: una en Rosario y dos, en Córdoba. Tengo que viajar a verlas, creo que en las de Córdoba hay una de las dos que está interesante el punto”, adelantó, en diálogo con Radio 2, de Rosario, y añadió: “Si no lo puedo hacer en Córdoba, lo haré en Rosario. No creo que no quieran que el que menos tiene se vista”.

Mientras tanto, durante una conversación radial publicada por el medio cordobés Cadena 3, el “rey de la Salada” detalló que planea comenzar con el emprendimiento en octubre de este año. “Por cábala siempre quiero arrancar para el Día de la Madre”, dijo Castillo, quien refirió que la estructura buscará ser similar a La Salada que instaló en Mendoza y que quiere “ajustarse” a las ordenanzas vigentes. “La idea sería arrancar con 1000 locales de 2x2 e ir creciendo”, contó.

Además, indicó que el objetivo es “arrimar a la gente a La Salada”, porque actualmente está lejos. “El sur va a venir después porque hay menos gente. Tendríamos el centro -que sería Córdoba-, Buenos Aires, Mendoza y Corrientes”, destacó el hombre, quien estuvo preso en el penal de Ezeiza, acusado de distintos delitos, y ahora está con prisión domiciliaria en su mansión de Luján, desde donde les disparó a los policías que lo fueron a detener, en junio de 2017.

“Habilitación precaria”

“Tengo que ver el lugar y después el municipio, si me deja trabajar con lo puesto, mientras lo voy construyendo. Hay que ver eso, si me dejan con una habilitación precaria”, manifestó Castillo, quien ahondó sobre el término de “habilitación precaria” y comentó: “Yo no hago ferias, yo hago paseos de compras. Pero al comienzo van a empezar con puestos, con lonas, como arrancó La Salada, que no es lo que yo hago, pero es una feria para arrimarnos a la gente, para que no tenga que viajar a Buenos Aires”.

Sin embargo, sostuvo que como va a “generar trabajo”, no cree que lo prohíban. “Me van a reglamentar y ordenar, yo acepto las ordenanzas vigentes y ahí construyo”, aseguró Castillo que, además, explicó: “Pongo camiones que llevan la mercadería y cuatro o cinco micros de feriantes, y van a vender”.

“Cuantos más pobres hay, más gente viene a La Salada”

Por otra parte, el administrador de La Salada -que se dice radical, pero venera las administraciones kirchneristas- se refirió a la actual situación económica de los argentinos, por la que responsabilizó al expresidente Mauricio Macri. “Cuantos más pobres hay, la gente se tiene que vestir con nosotros. Después de la pandemia viene un momento bueno para nuestro sistema. Al que le guste o no le guste, hay que competir en la Argentina”, comentó. La noticia de la apertura de esta nueva feria ya originó polémica entre los comerciantes santafesinos y cordobeses.

“Cuantos más pobres hay, más gente viene a La Salada”, aseguró Castillo, quien contó que su mujer pagó 24.000 pesos por un conjunto deportivo de marca para su hijo. “Ese mismo deportivo es ponele 10 puntos la calidad de la primera marca y la que venden en la feria 8, a 1500 pesos”, manifestó el rey de La Salada, quien sin embargo dijo estar en contra de la falsificación de marcas.

En contra de la falsificación

“Hay leyes donde se prohíbe que se falsifiquen armas, marcas”, comentó Castillo, con un traspié discursivo, y agregó: “Falsificar una marca es como falsificar billetes. Yo dije que un buzo o un deportivo del 1 al 10, el original 10 y el otro sin marca o marca Pirulín sale 1500. Comparándolo le puedo asegurar que no hay una diferencia de 200 veces mas”.

En ese sentido, cerró: “En Flores, un jean vale 650 pesos. Esos elastizados que le dan el calce perfecto. Es el mismo denim que el otro, un poquito más, un poquito menos, pero nunca una diferencia de diez veces. Es un atropello cuando ponen precios y no se controlan. Yo soy zapatero, una zapatilla de primera marca vale haciéndola acá 900 pesos, 1000. ¿Cómo puede ser que salga 22.000 en una casa de deportes, una primera marca? Está todo distorsionado”.

