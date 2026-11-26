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El Senado debate hoy la suspensión de las PASO; las ventas de supermercados cayeron 3% interanual
Además, la industria cayó en octubre y suma cuatro meses de baja; España se prepara para las elecciones del domingo; Boca le ganó 2 a 0 a Independiente Rivadavia. Estas son las noticias de la mañana del jueves 26 de noviembre de 2026
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LA NACION
- El Senado sesiona hoy con la suspensión de las PASO y la Ley de Ludopatía en la agenda. La Cámara Alta va a debatir desde el mediodía, entre otros proyectos, la reforma electoral impulsada por el oficialismo que busca eliminar las elecciones primarias en 2027. También tratarán el proyecto de prevención de la ludopatía y regulación de las apuestas en línea que tiene media sanción de Diputados, mientras que el oficialismo también presentará una iniciativa complementaria para combatir el juego ilegal.
- Las ventas de supermercados cayeron 3% interanual. El consumo en supermercados retrocedió 0,9% mensual en septiembre según datos del Indec, y acumuló 4 meses consecutivos de retrocesos mensuales. De esta manera, acumularon una contracción del 2,9% durante los primeros meses del año.
- La industria cayó en octubre y suma cuatro meses de baja. La producción industrial volvió a tener resultados negativos en octubre. Según el índice FIEL, retrocedió 4,3% respecto del mismo mes de 2025. En el acumulado de los primeros 10 meses del año, las bajas alcanzaron el 1,7%.
- España se prepara para las elecciones del domingo. Los españoles votarán a los legisladores que van a ocupar las bancas en el Congreso, y así definir al próximo presidente del Gobierno. El Partido Popular figura como favorito según la mayoría de las encuestas, aunque necesitaría el apoyo de la ultraderecha para alcanzar la mayoría absoluta.
- Boca le ganó 2 a 0 a Independiente Rivadavia y se clasificó a cuartos de final del Clausura. Leandro Paredes y Miguel Merentiel fueron los autores de los goles. De esta manera, los xeneizes —que festejaron además el título de campeones de la Sudamericana con sus hinchas— lograron avanzar a la siguiente ronda del torneo, donde tendrán que jugar contra Gimnasia de La Plata el domingo a las 20:30 en La Bombonera.
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