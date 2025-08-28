El SMN emitió el pronóstico para este jueves y anticipó la llegada de la ciclogénesis
La máxima en la Ciudad llegará hasta los 22 grados; para el fin de semana se esperan ráfagas, tormentas fuertes y condiciones adversas
Luego de una semana soleada y con máximas que superaron los 20 grados, este jueves 28 de agosto será el último día con con cielo despejado y a partir del fin de semana las condiciones cambiarán drásticamente. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó la llegada del fenómeno conocido como ciclogénesis y, en este marco, de fuertes lluvias que coincidirán con la tradicional tormenta de Santa Rosa.
Esta jornada comenzó con un amanecer con viento leve desde el noroeste y una mínima de 11 grados que permitió la aparición rápida del sol. El descenso de aire templado comenzará con el pasar de las horas, lo que permitirá llevar la máxima hasta los 22 grados previstos para la tarde. La noche, en tanto, mantendrá el viento leve en un cierre sin frío con 16ºC.
El viernes se mantendrá similar, con cielo parcialmente nublado, nubosidad baja, viento desde el noreste, mínima de 11ºC y una máxima que se extenderá hasta los 22ºC. A partir del atardecer ingresará viento frío del sudeste y comenzará a cambiar el tiempo. Según anticipó el pronóstico, la formación de un centro de bajas presiones provocará tormentas de variada intensidad en el centro del país y, especialmente, en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
De acuerdo con las previsiones, el sábado será el inicio de la ciclogénesis en la región central del país, con lluvias, chaparrones y tormentas de distinta intensidad. Las provincias más afectadas serán Mendoza, San Luis, La Pampa, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires. El domingo será día más complicado en el AMBA: se esperan lluvias intensas y tormentas aisladas en la ciudad de Buenos Aires y los distritos del conurbano bonaerense, con acumulados que podrían superar los 100 milímetros. También se prevén ráfagas de viento superiores a los 50 kilómetros por hora.
En la ciudad de Buenos Aires ya se acumularon 130 milímetros en agosto y, con las precipitaciones previstas para el fin de semana, el total podría acercarse a los 200 milímetros, casi el triple del promedio histórico (70 milímetros) para este mes.
El viento también será protagonista en las zonas afectadas por la ciclogénesis y la tormenta de Santa Rosa, ya que además de las precipitaciones persistentes el domingo se podrán registrar ráfagas mayores a los 50 kilómetros por hora.
La llegada de la ciclogénesis
Los efectos de la ciclogénesis comenzarán a sentirse sobre la ciudad de Buenos Aires y los distritos del conurbano bonaerense desde la mañana de este sábado, cuando comenzarán las lluvias y tormentas que tendrán su punto más fuerte entre la noche del sábado y la madrugada del domingo.
Según explicó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la ciclogénesis se origina por una caída abrupta de la presión atmosférica que obliga al aire a reacomodarse, lo que puede ocasionar los fuertes vientos. Este temporal de gran magnitud -que tendrá como protagonista a la región central de la Argentina- provocó una serie de alertas amarillas y naranjas del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) que rigen sobre la provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos y Chaco.
De cara a estos fenómenos, el SMN emitió una serie de recomendaciones para mantener protegida la población y evitar mayores inconvenientes:
- Buscar un lugar bajo techo.
- Quedarse lejos de zonas costeras y ribereñas.
- Cortar el suministro eléctrico en caso de identificar riesgo de que el agua ingrese en tu casa.
- Mantenerse alejado de postes de luz o cables de electricidad.
- En caso de verse afectado por este fenómeno, comunicarse con los organismos de emergencias locales.
- Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
- Permanecer en construcciones cerradas como casas, escuelas o edificios.
- En caso de estar viajando, quedarse en el interior del vehículo. Los automóviles ofrecen una excelente protección.
- Evitar circular por calles inundadas o afectadas.
- Evitar actividades al aire libre.
- Asegurar los elementos que puedan volarse.
