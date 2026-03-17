Las fotos y videos del temporal en el AMBA: ráfagas de 80 km/h, destrozos y miles de usuarios sin luz
El fenómeno sorprendió tras una jornada de calor extremo y provocó una brusca caída de la temperatura en pocas horas; árboles caídos, cielo oscuro y cortes de suministro marcaron el impacto en distintos puntos del área metropolitana
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El fuerte temporal que atravesó el AMBA este mediodía provocó un abrupto cambio climático y dejó destrozos. Tras una mañana de calor agobiante, la temperatura cayó ocho grados en apenas una hora en la Ciudad de Buenos Aires, acompañada por ráfagas que superaron los 80 km/h en sectores específicos del área metropolitana, según reportó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
El fenómeno meteorológico dejó un saldo de más de 40.000 hogares sin suministro eléctrico, con un impacto mayoritario en el área de concesión de Edesur, que superó los 26.000 usuarios afectados.
Asimismo, se reportaron caídas de árboles en puntos críticos como Parque Lezama, Villa Lugano y la localidad de Ensenada, según se pudo observar en varios videos y fotos difundidos en redes.
Hacia las 15 el Gobierno porteño ya contabilizaba 31 incidentes vinculados a árboles caídos o con riesgo de desprendimiento, con una mayor incidencia en los barrios del sur de la Ciudad.
Unas imágenes muestran enormes árboles arrancados de raíz bloqueando el tránsito en avenidas o los caminos en las plazas; otros exhibían postales de cielos negros y grises con abundantes nubes.
Una de las fotos más viralizadas fue capturada en las inmediaciones de Azul. En la fotografía se observa una formación nubosa colosal que parece descender sobre el campo.
Para la noche, no se esperan lluvias en la ciudad ni en el conurbano, y la temperatura rondará los 22 °C. Si bien se prevé una ventana de buen tiempo y ambiente templado entre el miércoles y la primera mitad del viernes, el panorama volverá a complicarse hacia el inicio del fin de semana.
Según los modelos meteorológicos, el área metropolitana enfrentará un nuevo frente de tormentas generalizadas desde la noche del viernes, con acumulados de lluvia de gran magnitud durante buena parte del sábado. El domingo presentaría una mejora temporaria.
Cómo seguirá la semana
Los siguientes días se espera que haya condiciones más estables, aunque podrían volver las precipitaciones el sábado por la mañana. El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una ventana de buen tiempo y ambiente templado entre el miércoles y la primera mitad del viernes.
Sin embargo, el panorama volverá a complicarse hacia la noche del viernes en el AMBA, con lluvias y tormentas generalizadas que podrían dejar acumulados importantes durante gran parte del sábado.
Aunque el domingo presentaría una mejora temporaria, la incertidumbre crece para el inicio de la próxima semana ante los escenarios dispares de los modelos meteorológicos.
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