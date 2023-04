El tercer destino educativo más popular del mundo amplía los permisos de trabajo y busca candidatos argentinos

escuchar

Sus playas paradisíacas, el contacto con la naturaleza y la gran calidad de vida sin dudas atraen a los inmigrantes, pero hoy muchos argentinos eligen Australia por la cantidad de beneficios que ofrece cuando viajan con planes de estudiar y residir allí.

No es casual que se trate del tercer destino educativo más popular a nivel mundial: recibe cerca de 600.000 estudiantes por año, provenientes de distintas partes del mundo. Y se espera que ese número se incremente exponencialmente gracias a los nuevos beneficios que han incorporado este año.

Es que la Comisión Australiana de Comercio e Inversión (Austrade) acaba de anunciar la ampliación del permiso de trabajo para los estudiantes internacionales que han elegido este país como destino educativo. “Lo novedoso de 2023 es que los estudiantes internacionales, tras haberse graduado en un programa de educación superior en Australia, pueden aplicar a un permiso especial de estancia en el país con posibilidad de trabajar. Esto quiere decir que, por ejemplo, aplicando a la visa de ‘Trabajo Temporal para Graduados’ el período de estancia y de trabajo posterior al estudio para los graduados elegibles aumentará”, detalla Norma Ramiro, Post Manager de la oficina de Austrade para la Argentina, Uruguay y Paraguay.

¿Cuál es la ampliación de estos plazos? Podrán extender su estancia en Australia quienes quieran quedarse a trabajar por hasta cuatro años, para los graduados de licenciaturas pregrado; cinco años para los graduados de maestrías; y hasta seis años para los graduados en doctorados. “Es decir que los estudiantes extranjeros que hayan terminado satisfactoriamente sus programas de educación superior en instituciones educativas australianas van a poder permanecer en este país para vivir, trabajar e incluso seguir estudiando en Australia en esos plazos”, agrega Ramiro.

La Universidad de Sidney es una de las que ofrece becas a estudiantes latinoamericanos Study Australia Exp

Además, la representante de Austrade adelanta que se extendieron las horas semanales permitidas para trabajar. A partir de esta modificación, mientras están estudiando los extranjeros puede trabajar hasta 48 horas por quincena; y si está en período de vacaciones puede trabajar de tiempo completo. Por otro lado, el acompañante o pareja que viaja con el estudiante tiene permitido trabajar. “Estas medidas hacen que sea más fácil la estadía porque pueden cubrir los gastos y hasta generar ingresos adicionales. Por otro lado, quienes van a estudiar a Australia tienen exactamente los mismos derechos bajo la ley laboral australiana que el resto de los empleados”, aclara.

Oferta educativa

Australia ofrece a los estudiantes extranjeros la posibilidad de realizar allí estudios de grado, posgrado y doctorados, así como una gran cantidad de instituciones especializadas en cursos de inglés, y programas de formación técnica y vocacional. Tiene 43 universidades acreditadas, de las cuales siete se encuentran entre las 100 mejores universidades del mundo según el ranking mundial QS World University 2023.

“América Latina es la segunda región a nivel mundial con mayor cantidad de estudiantes que eligen Australia como destino educativo y para ayudarlos se creó StudyAustraliaExperience.com. En esta plataforma los interesados pueden obtener información sobre las visas de estudio, carreras de grado, posgrado, cursos de inglés y tecnicaturas, entre otros datos. Además, desde esta web pueden contactarse directamente con los referentes de cada institución para saber cómo aplicar, qué requisitos son necesarios para inscribirse, cuáles son los aranceles; así como también ver los costos de alojamiento y hasta acceder a testimonios de alumnos que se encuentran estudiando en Australia”, señala la responsable de Austrade.

Argentinos, se buscan

Los estudiantes argentinos son muy reconocidos en Australia por la contribución académica que brindan. Por esta razón desde la oficina comercial de inversiones de Australia están muy interesados en que varios compatriotas participen de esta convocatoria. La iniciativa australiana que intenta atraer estudiantes del exterior ya se está realizando localmente por segundo año consecutivo. “Justamente para que se inscriban más estudiantes de la región hemos desarrollado la plataforma informativa en idioma español y portugués. Hoy alrededor de 2000 argentinos se encuentran en Australia estudiando en diversas áreas como ingeniería, tecnología, ciencias sociales, comercio internacional, educación y agricultura”, revela Ramiro.

Hay diferentes tipos de becas que proponen las universidades australianas; estas dependen de la especialización y de las ciudades donde se encuentran ubicadas. “Por lo general las ofrecen instituciones que están más alejadas de las capitales de los estados, donde el costo de vida es menor. Para conocer los detalles de las propuestas y los montos de las becas deben ingresar en cada una de las instituciones una vez que han elegido el curso al que quieren aplicar para desarrollarse profesionalmente”, aconseja Ramiro.

Entre la documentación necesaria para poder obtener la visa de estudiante, los interesados deben presentar una “carta de oferta”. ¿De qué se trata? Es la que la universidad le da a un estudiante en el momento de que aplica a un curso, posgrado o maestría. La emite la universidad y allí declara quién estudia, en qué período y cuánto paga. Este documento es muy importante porque luego será solicitado por el Departamento de visa. El trámite para sacar este tipo de visa es totalmente online y lo debe realizar el estudiante, no intervienen las instituciones educativas. Pero el interesado no está solo, puede recibir ayuda de los agentes educativos. “Ellos reciben una capacitación de parte nuestra y del Departamento de Inmigraciones para saber cómo debe realizarse el trámite. Cabe aclarar que no cobran por este servicio y los estudiantes pueden llegar a ellos a través de nuestra web o por medio de la universidad”, resume la representante de Austrade.

Uno por uno, los principales beneficios de estudiar en Australia

Becas. Muchas instituciones ofrecen becas y facilidades de financiamiento especiales para estudiantes internacionales. Se pueden encontrar en la página StudyAustraliaExperience.com o directamente en el sitio web de las instituciones.

Opción de trabajar. Quienes tienen visa de estudiante pueden trabajar hasta 48 horas por quincena durante sus estudios. Adicionalmente, si viajan con un acompañante, y, dependiendo del programa que estudien, las parejas pueden también trabajar, medio tiempo o tiempo completo. Esto facilita la estadía porque permite generar ingresos adicionales.

Ambiente seguro y apoyo al estudiante. Las ciudades australianas son unas de las más seguras del mundo, y sus instituciones educativas tienen un fuerte enfoque en la experiencia del estudiante, con áreas dedicadas especialmente al apoyo de los estudiantes internacionales.

Títulos más cortos con reconocimiento internacional. Un gran número de carreras pregrado en Australia cuentan con una duración de tres años. Este beneficio, junto a altas tasas de empleabilidad y reconocimiento internacional, permiten a los graduados desarrollar una carrera exitosa en menor tiempo.

Salario mínimo. Australia es uno de los países con el salario mínimo más alto del mundo. Los datos de febrero 2023 revelan que el salario mínimo federal es de US$14 dólares por hora, el salario inicial anual para graduados es de US$40.600 y los profesionales de posgrado reciben un salario inicial promedio de US$55.500.

