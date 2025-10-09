El tren Mitre no funcionará por cuatro días: cuándo y qué ramales estarán interrumpidos en octubre

El ramal Tigre del tren Mitre estará interrumpido por cuatro días durante el mes de octubre. En ese período, los ramales Suárez y Mitre tendrán sus recorridos limitados. En ese sentido, varios de los usuarios de este medio de transporte público se preguntan cuándo se tomará esta medida.

Según informó Trenes Argentinos, entre el viernes 10 y el lunes 13 de octubre inclusive, el servicio Retiro - Tigre estará interrumpido por “obras de renovación de vías entre Maldonado y Tigre”. “Estamos trabajando para mejorar la seguridad operacional”, señaló la empresa estatal en su sitio oficial. Por lo tanto, el servicio retomará su cronograma habitual recién desde el martes 14 de octubre.

Por su parte, los ramales J. L. Suárez y Bartolomé Mitre no saldrán ni llegarán a Retiro durante esos cuatro días. Circularán con recorrido limitado entre Belgrano R y J. L. Suárez / Bmé. Mitre por “la obra de modernización del ingreso de trenes a Retiro”.

Cronograma especial del tren Mitre por obras entre el martes 7 y jueves 9 de octubre Trenes Argentinos

En tanto, todos estos ramales del tren Mitre circulan entre el lunes 6 y el jueves 9 de octubre con modificaciones en los primeros y últimos trenes por obras de renovación de vías.

Estas obras forman parte del Plan de Acción de la Emergencia Ferroviaria nacional. A partir del decreto 525/2024, se estableció la asignación de 1.3 billones de pesos para las inversiones necesarias para mejorar las condiciones de seguridad operativa. Abarca los servicios de transporte de pasajeros y cargas de jurisdicción nacional por el plazo de 24 meses y comprende la totalidad de las actividades inherentes a la administración y mantenimiento de la infraestructura ferroviaria, así como la operación de los servicios ferroviarios en la Red Ferroviaria Nacional. En distintos momentos del año, se interrumpió el servicio del tren Mitre para llevar adelante la renovación de las vías.

Renovación de las vías del tren Mitre

Alternativas de viaje del tren Mitre

Para los usuarios que se verán afectados por estas medidas, Trenes Argentinos ofreció un listado de medios de transporte alternativos para viajar los próximos días. Estas son algunas formas de viajar mientras el ramal Tigre se encuentra interrumpido:

Colectivos: líneas 130, 152, 29, 59, 60, 161, 101, 21, 168, 203, 365, 343, 203, 365, 343.

Subte: líneas C y D.

Trenes: ramal Mitre y Tren de la Costa.

En el caso del ramal Suárez, estas son algunas opciones para continuar el viaje o llegar a Retiro:

Las alternativas de viaje para cada uno de los ramales del tren Mitre Archivo

Colectivos: Líneas 130A, 152, 161, 93C + 151A, 92 + 67A, 114 + 151, 169 + 107, 175, 161, 343, 670, 78B, 87A y 670G

Tren: Línea Belgrano Norte (LBN)

A su vez, estas son las alternativas para viajar cuando no funcione el ramal Mitre que cubren tanto la conexión con la estación Retiro como la posibilidad de abordar distintos medios de transporte hacia otros destinos:

Colectivos: Líneas 130A, 152, 93C + 151A, 92 + 67A, 41, 76, 203, 430, 21, 71

Subte: Líneas C, D, E, B en combinación con colectivos.

Tren: Tren de la Costa para conexiones desde o hacia el ramal Mitre.

¿Cuánto sale el boleto de los trenes en octubre?

Los trenes del AMBA no tienen aumentos en sus tarifas este mes. Así cuesta viajar en todas las líneas del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), de acuerdo a las secciones que recorren:

Sección 1

SUBE registrada: $280

SUBE sin registrar: $560

Sección 2

SUBE registrada: $360

SUBE sin registrar: $720

Sección 3

SUBE registrada: $450

SUBE sin registrar: $900