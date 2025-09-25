Autoclásica 2025: cuándo es y cómo sacar entradas

Autoclásica 2025 comienza el 9 de octubre y se extiende hasta el 12. Los más fierreros quieren saber cómo sacar entradas para este evento tan importante en el mundo de los vehículos antiguos.

El evento recorre la historia automovilística de todo el mundo a través de la exposición de más de 1100 vehículos clásicos. También habrá venta de partes y un jurado que determinará cuáles son los mejores autos en distintas categorías.

Autoclásica 2025: cuándo es Rodrigo Nespolo

La exposición Autoclásica comienza el jueves 9 de octubre y finaliza el domingo 12 y se lleva adelante de 10 a 18 en el Hipódromo de San Isidro.

Para ingresar hay dos entradas: el acceso exclusivo para peatones es por la esquina de avenida Santa Fe y Márquez y el acceso con estacionamiento es por avenida Santa Fe y avenida de la Unidad Nacional.

Como aclaran en la página principal del festival, las entradas generales cuestan $42.000 con los costos de la ticketera incluidos y se puede usar cualquiera de los tres días. Además, el precio se mantiene en el caso de comprarla en la boletería del Hipódromo. Por otro lado, el estacionamiento cuesta $18.000.

Si bien no hay descuentos para jubilados, los menores de 12 años (inclusive) acompañados por un adulto, entran gratis. Las personas con discapacidad, con CUD (Certificad Único de Discapacidad) vigente, tendrán un 50% de descuento en la compra online, si el certificado lo avala.

Qué se podrá ver en Autoclásica 2025 Rodrigo Nespolo

Además de la exposición de vehículos antiguos, con sus distintos stands y asociaciones, y el autojumble y motojuble, espacios donde se comercializan piezas de autos, este 2025 se celebran los 60 años del Club de Automóviles Clásicos.

El stand en Autoclásica 2024 de la Asociación Argentina de Coleccionistas de Vehículos Militares

Cómo comprar las entradas para Autoclásica de forma online

Para asistir al evento, es posible comprar una entrada de forma online. Para eso se debe seguir el paso a paso a continuación:

Ingresar al sitio oficial de Ticketek y clickear en “Comprar”.

Seleccionar la función (es única), el tipo de precio, la ubicación (también es única) y la cantidad.

Colocar los datos de la tarjeta y finalizar la compra.

El mapa de Autoclásica 2025

