Tren Mitre a Retiro: hay nueva fecha para que vuelva el recorrido completo

Tras estar interrumpido unos casi 50 días por obras, el ramal Tigre del Tren Mitre comenzó a operar de forma limitada desde el 1° de marzo, mientras que los ramales José León Suárez y Bartolomé Mitre continúan con su esquema provisorio, sin llegar a la estación cabecera de Retiro. Miles de usuarios del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se preguntan cuándo se restablecerá el servicio completo, lo que permitirá el ingreso directo a la terminal porteña.

Esta situación se enmarca en un plan de obras de infraestructura bajo la Emergencia Ferroviaria que decretó el Gobierno nacional el año pasado, la cual busca modernizar y garantizar la seguridad del sistema ferroviario. Sin embargo, su impacto obligó a adaptar las rutinas diarias de los pasajeros.

Recorrido limitado del Tren Mitre

¿Cuándo el Tren Mitre vuelve a su recorrido completo y a llegar a Retiro?

El regreso definitivo de las formaciones de los tres ramales (Tigre, José León Suárez y Bartolomé Mitre) a la terminal de Retiro se concretará a partir del domingo 8 de marzo. Originalmente, se esperaba que el servicio se restableciera a principios de marzo, pero Trenes Argentinos comunicó una reprogramación que extendió el esquema operativo provisorio durante una semana adicional, entre el 1° y el 7 de marzo.

Durante este período, el ramal Tigre circulará únicamente hasta la estación Belgrano C, mientras que los ramales José León Suárez y Bartolomé Mitre mantendrán su recorrido limitado hasta la estación Belgrano R. Esta medida transitoria fue necesaria por “obras de renovación del señalamiento”.

El nuevo cronograma de restablecimiento parcial del ferrocarril Mitre Trenes Argentinos

¿Cuáles son los motivos de la demora en la normalización total del servicio?

Trenes Argentinos explicó que el retraso se debe a trabajos en la modernización del ingreso a la terminal de Retiro, una obra que ya alcanzó un significativo 88% de avance. Las tareas se concentran en el Cabín de Empalme Maldonado, donde se lleva a cabo la migración tecnológica del sistema de señalamiento. Este equipo, fundamental para la operación ferroviaria, no había sido renovado integralmente desde hacía más de 100 años.

El proceso de “vuelco” al sistema moderno requiere la desconexión completa del esquema existente por razones de seguridad operativa, lo que impide la circulación de trenes por la zona hasta que las pruebas de compatibilidad y fiabilidad estén totalmente completas y verificadas.

¿Qué mejoras implica este plan integral de renovación de infraestructura?

Esta interrupción prolongada, de casi 50 días para el ramal Tigre, desde el pasado 10 de enero, responde a la necesidad de renovar vías y durmientes que superan las cuatro décadas de antigüedad, los cuales obligaban a los trenes a circular a baja velocidad para evitar descarrilamientos.

En el marco de la Emergencia Ferroviaria, la renovación incluye 29 kilómetros de vías en el ramal Tigre, específicamente entre Crisólogo Larralde y Laprida, y en el tramo desde Martín Rodríguez hasta Chacabuco. Además, se incluyen mejoras en estaciones clave, puentes y pasos a nivel a lo largo de la traza. El proyecto también contempla la renovación completa del sistema de tercer riel.

En la estación Retiro, la desinstalación del centenario sistema de señales para instalar una infraestructura de última generación es una de las tareas centrales que permitirá aumentar la velocidad de circulación en los tramos renovados y garantizar una mayor seguridad operativa. Se estima que estos trabajos permitirán reducir el tiempo de viaje entre Retiro y Tigre en diez minutos para mitad de año y hasta 17 minutos menos para finales de 2026. Para minimizar el impacto en los usuarios una vez reabierto, las tareas de mantenimiento restantes se llevarán a cabo exclusivamente en horarios nocturnos.

¿Cuáles son las alternativas del Tren Mitre?

Alternativas de viaje a Retiro Archivo

Dado que ningún ramal del Tren Mitre llegará a Retiro hasta el 8 de marzo, los usuarios deben considerar las siguientes opciones para continuar sus viajes:

Para el ramal Tigre (con recorrido limitado hasta Belgrano C)

Colectivos: líneas 130, 152, 29, 59, 60, 161, 101, 21, 168, 203, 365, 343.

Subte: líneas C y D.

Trenes: Tren de la Costa.

Para el ramal José León Suárez (con recorrido limitado hasta Belgrano R)

Colectivos: líneas 130A, 152, 161, 93C + 151A, 92 + 67A, 114 + 151, 169 + 107, 175, 161, 343, 670, 78B, 87A y 670G.

Tren: línea Belgrano Norte (LBN).

Para el ramal Bartolomé Mitre (con recorrido limitado hasta Belgrano R):

Colectivos: líneas 130A, 152, 93C + 151A, 92 + 67A, 41, 76, 203, 430, 21, 71.

Subte: líneas C, D, E, B en combinación con colectivos.

Tren: Tren de la Costa para conexiones desde o hacia el ramal Mitre.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.